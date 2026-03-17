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राज्यसभा चुनाव 2026: राजस्थान में जून में खाली हो रही तीन सीटें, यह रहेगा गणित

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जयपुर : तीन राज्यों की 11 सीटों पर सोमवार को हुए चुनाव के बाद अब राजस्थान में राज्यसभा इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो गई. जून में राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों का कार्यकाल पूरा होगा. ऐसे में प्रदेश में मई तक चुनाव तय है. वर्तमान में इनमें दो सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के पास है. राजनीतिक गणित को देखें तो चुनाव के बाद भी लगभग यही स्थिति रहने की संभावना है. मौजूदा स्थिति की बात करें तो प्रदेश की राज्यसभा की कुल 10 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस का कब्जा है. दूसरे चरण के राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बड़े और इच्छुक नेताओं के दिल्ली दौरे तेज हो गए. दो सीटों पर भाजपा और एक पर कांग्रेस की जीत : जून 2026 में जिन तीन सीटों पर चुनाव होगा, उनमें मौजूदा गणित के अनुसार दो सीटों पर भाजपा और एक पर कांग्रेस के पास रहने के आसार हैं. उम्मीदवारों के नामों को लेकर दोनों दलों में मंथन जारी है. राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी को कम से कम 51 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होगी. राजस्थान विधानसभा में अभी भाजपा के 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 67 एमएलए हैं. ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. वह दो सीटों पर आसान जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस एक सीट सुरक्षित कर सकती है. पढ़ें:राज्यसभा चुनाव: एनडीए ने 11 में से 9 सीट पर जीत दर्ज की, विपक्षी दलों की कोशिशें नाकाम जून में कार्यकाल पूरा: कांग्रेस के नीरज डांगी, भाजपा से राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून 2026 को पूरा होगा. रवनीत का चयन अगस्त 2024 में निर्विरोध हुआ था, जब कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का केरल से लोकसभा चुनाव जीतने के कारण सीट रिक्त हुई थी. अभी रवनीत केंद्र में रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं. वे अगस्त 2024 में राजस्थान से भाजपा से राज्यसभा सांसद बने. कयास हैं कि रवनीत को दोबारा यही से भाजपा मौका देगी.