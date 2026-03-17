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राज्यसभा चुनाव 2026: राजस्थान में जून में खाली हो रही तीन सीटें, यह रहेगा गणित

राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होंगे. इसके मद्देनजर विभिन्न नेताओं के दिल्ली दौरे तेज हो गए.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 4:14 PM IST

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जयपुर : तीन राज्यों की 11 सीटों पर सोमवार को हुए चुनाव के बाद अब राजस्थान में राज्यसभा इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो गई. जून में राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों का कार्यकाल पूरा होगा. ऐसे में प्रदेश में मई तक चुनाव तय है. वर्तमान में इनमें दो सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के पास है. राजनीतिक गणित को देखें तो चुनाव के बाद भी लगभग यही स्थिति रहने की संभावना है. मौजूदा स्थिति की बात करें तो प्रदेश की राज्यसभा की कुल 10 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस का कब्जा है. दूसरे चरण के राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बड़े और इच्छुक नेताओं के दिल्ली दौरे तेज हो गए.

दो सीटों पर भाजपा और एक पर कांग्रेस की जीत : जून 2026 में जिन तीन सीटों पर चुनाव होगा, उनमें मौजूदा गणित के अनुसार दो सीटों पर भाजपा और एक पर कांग्रेस के पास रहने के आसार हैं. उम्मीदवारों के नामों को लेकर दोनों दलों में मंथन जारी है. राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी को कम से कम 51 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होगी. राजस्थान विधानसभा में अभी भाजपा के 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 67 एमएलए हैं. ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. वह दो सीटों पर आसान जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस एक सीट सुरक्षित कर सकती है.

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जून में कार्यकाल पूरा: कांग्रेस के नीरज डांगी, भाजपा से राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून 2026 को पूरा होगा. रवनीत का चयन अगस्त 2024 में निर्विरोध हुआ था, जब कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का केरल से लोकसभा चुनाव जीतने के कारण सीट रिक्त हुई थी. अभी रवनीत केंद्र में रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं. वे अगस्त 2024 में राजस्थान से भाजपा से राज्यसभा सांसद बने. कयास हैं कि रवनीत को दोबारा यही से भाजपा मौका देगी.

बहुमत क्या कहता है: विधानसभा की 200 सीटों के आधार पर राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आवश्यक प्रथम वरीयता वोट लगभग 51 माने जाते हैं. इस हिसाब से किसी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 51 विधायकों का समर्थन चाहिए. वर्तमान संख्या बल देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के पास इतना समर्थन है कि वे अपने उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकते हैं. विधानसभा की संपादन शाखा के सेवानिवृत संपादक सुरेश जैन का मानना है कि परिणामों में बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है. जैन कहते हैं कि यदि प्रमुख दल केवल उतने ही उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं, जितनी सीटें उन्हें मिलनी तय हैं तो निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बन सकती है, लेकिन किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने अतिरिक्त नामांकन किया तो फिर विधायकों को मतदान कराना पड़ेगा. वोटों की गिनती के आधार पर परिणाम घोषित होंगे. जैन कहते हैं कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का यह मुकाबला भले गणित के हिसाब से साफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंतिम तस्वीर नामांकन और राजनीतिक रणनीति के बाद ही स्पष्ट होगी.

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यह बोले डोटासरा, राठौड़ः राजस्थान में जून 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंदरखाने मंथन तेज है. अभी तक खुलकर बहुत बयान नहीं आए हैं, लेकिन नेताओं के रुख और राजनीतिक संकेत साफ दिख रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि विधानसभा के संख्या बल के आधार पर 3 में से 2 सीटें उसकी तय हैं. उम्मीदवार कौन होगा वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. अभी चुनाव में समय है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. कांग्रेस नेताओं का रुख भी साफ़ है. कांग्रेस के पास संख्या के हिसाब से सिर्फ 1 सीट जीतने का गणित बनता है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा कहना है कि संख्या बल के हिसाब से एक सीट कांग्रेस की होगी, जब चुनाव तय होंगे उस समय पार्टी नेतृत्व के निर्देश के हिसाब से काम होगा.

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