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बैलेट पेपर से चुनाव: क्या विपक्ष को मिलेगा 'मुंहतोड़' जवाब?

UP MLC चुनाव ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 शिक्षक और स्नातक सीटों पर 23 अक्टूबर को होने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी रणनीति के हिसाब से जनसमर्थन परखने का अहम मौका है. ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होने वाले इस चुनाव में पार्टी की कोशिश है कि बड़े जीत के अंतर के जरिए विपक्ष के ईवीएम संबंधी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके. वहीं, इस बार स्नातक एमएलसी के चुनाव में जेन-जी मतदाताओं की भागीदारी से चुनाव परिणाम यह बताने के लिए काफी होगा कि शिक्षा को लेकर शुरू हुए आंदोलन के बावजूद जेन जी का रुख भाजपा के प्रति है या नहीं.

ऐसे टूटेगा ईवीएम का मिथक: विपक्ष की तरफ से ईवीएम की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं. ऐसे में शिक्षक एमएलसी व स्नातक एमएलसी का यह चुनाव बैलेट पेपर से होता है. इसके मतदाता भी या तो शिक्षक होते हैं या स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके मतदाता. चुनाव में यदि भाजपा अधिकांश सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो उसकी यह जीत इस मिथक को तोड़ने के लिए काफी होगा कि चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग ट्रांसपेरेंसी के साथ समय की बचत के लिए किया जाता है, न कि चुनाव जीतने के लिए.

आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ग्यारह सीटों पर चुनाव चल रहा है और यह एक ऐसा चुनाव चल रहा है, जो चुनाव बैलेट पेपर से होने वाला है. इस चुनाव की विशेषता ये है कि इसमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध, प्रामाणिक, अनुभवी और समाज को चेतना देने वाला वर्ग इसमें वोट डालने वाला है. इसमें जो वोट डालने वाला व्यक्ति है, उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि उसके सामने से नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें वही शिक्षक वोट डाल रहा है जिनके पास ईवीएम से चुनाव कराते समय इसका सुपरविजन रहता है. ऐसे में जब वो खुद बैलेट पेपर से वोट डालकर अपना रिप्रजेंटेटिव चुनेंगे, तो यह अपने आप में एक ऐसा चुनाव होगा जो पूरे के पूरे मिथक को तोड़ देगा. ऐसे में मुझे लगता है कि बैलेट पेपर से होने वाला इस चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, वो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए मजबूर करेगा. जो चुनाव की प्रामाणिकता पर संदेह करते थे. जहां तक जेन जी का सवाल है तो वो भाजपा के साथ हैं.- संजय चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी, भाजपा प्रवक्ता (Photo Credit: ETV Bharat) मुकाबला कैसा है: वैसे तो शिक्षक एमएलसी व स्नातक एमएलसी चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है. इस बीच यदि किसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होगी तो कामयाबी के पीछे उसकी व्यक्तिगत पकड़ होगी. क्योंकि इस चुनाव में पूर्व में निर्दलीय भी जीतते आये हैं. शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर 11 सीटों पर कुल 152 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमे नामांकन के बाद 7 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए हैं. इसके बाद कुल 145 उम्मीदवार मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं पर्चा वापस लेने वालों में 3 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल हैं.