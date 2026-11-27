ETV Bharat / state

जोधपुर में भाजपा को झटका: शेरगढ़ एवं ओसियां में कांग्रेस के भगवान सिंह एवं संतोष कंवर निर्विरोध प्रधान, बिजौलिया से भाजपा के शिवराज का चयन

शेरगढ़ एवं ओसियां में कांग्रेस के निर्विरोध प्रधान भगवान सिंह एवं संतोष कंवर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर/सिरोही/झुंझुनू/भीलवाड़ा: प्रदेश की पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई. दोपहर तीन बजे से मतदान शुरू होगा. शाम पांच बजे बाद मतगणना होगी. जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में नामांकन प्रक्रिया के शुरूआती दौर में भाजपा को झटका लगा. जोधपुर के शेरगढ़ पंचायत समिति में भाजपा प्रत्याशी समय पर नामांकन जमा नहीं करवा सके. इसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के भगवान ​सिंह तेना को निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया. इसी तरह ओसियां में कांग्रेस की संतोष कंवर के सामने कोई प्रत्याशी नहीं आया तो उन्हें निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया.उधर, सिरोही के शिवगंज में कांग्रेस की दीवान कंवर को निर्विरोध प्रधान चुना जाना तय है. इस बीच, भीलवाड़ा के बिजौलिया में बहुमत के बावजूद कांग्रेस अपना प्रधान नहीं बना सकी एवं भाजपा के शिवराज सोयल निर्विरोध चुने गए.झुंझुनू के सिंघाना में कांग्रेस की पूनम निर्विरोध प्रधान चुनी गई.