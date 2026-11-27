जोधपुर में भाजपा को झटका: शेरगढ़ एवं ओसियां में कांग्रेस के भगवान सिंह एवं संतोष कंवर निर्विरोध प्रधान, बिजौलिया से भाजपा के शिवराज का चयन
राजस्थान में पंचायत समितियों में आज प्रधान पद का चुनाव. कई जगह कांग्रेस-भाजपा में सीधा मुकाबला तो कुछ जगह निर्दलीयों की एंट्री.
Published : November 27, 2026 at 1:05 PM IST
जोधपुर/सिरोही/झुंझुनू/भीलवाड़ा: प्रदेश की पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई. दोपहर तीन बजे से मतदान शुरू होगा. शाम पांच बजे बाद मतगणना होगी. जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में नामांकन प्रक्रिया के शुरूआती दौर में भाजपा को झटका लगा. जोधपुर के शेरगढ़ पंचायत समिति में भाजपा प्रत्याशी समय पर नामांकन जमा नहीं करवा सके. इसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के भगवान सिंह तेना को निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया. इसी तरह ओसियां में कांग्रेस की संतोष कंवर के सामने कोई प्रत्याशी नहीं आया तो उन्हें निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया.उधर, सिरोही के शिवगंज में कांग्रेस की दीवान कंवर को निर्विरोध प्रधान चुना जाना तय है. इस बीच, भीलवाड़ा के बिजौलिया में बहुमत के बावजूद कांग्रेस अपना प्रधान नहीं बना सकी एवं भाजपा के शिवराज सोयल निर्विरोध चुने गए.झुंझुनू के सिंघाना में कांग्रेस की पूनम निर्विरोध प्रधान चुनी गई.
जोधपुर में रोचक मुकाबला: जोधपुर जिले में कुछ पंचायत समितियों में रोचक मुकाबला होगा. इनमें हतूंडी पंचायत समिति में भाजपा की सूरज देवी व कांग्रेस की धनी देवी में टक्कर है. लूणी में कांग्रेस के रूपाराम पटेल एवं भाजपा के सुरेश चौधरी के बीच मुकाबला होगा. भाजपा को बहुमत से कम सीटें मिली है. कापरडा में कांग्रेस की भंवरी देवी का भाजपा की किरण से मुकाबला होगा. पीपाड़ में आरएलपी की विध्या और कांग्रेस की सोनिया जयंत चौधरी के बीच रोचक मुकाबला होगा.
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सिरोही में निर्दलीयों की एंट्री ने बढ़ाया रोमांच: सिरोही जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पद चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी. कहीं सीधा मुकाबला तो कहीं निर्दलीयों की एंट्री ने चुनावी समीकरण रोचक बना दिए. शिवगंज में कांग्रेस का निर्विरोध प्रधान बनना तय है. आबूरोड पंचायत समिति में कांग्रेस ने मेवली देवी को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया. रेवदर में प्रधान पद की लड़ाई रोचक हो गई. भाजपा से गणपत सिंह देवड़ा मैदान में हैं. कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी समुदेवी ने नामांकन दाखिल किया. निर्दलीय के मैदान में उतरने से मुकाबला और रोचक हो गया.
मंडार में पहली बार चुनाव: मंडार पंचायत समिति के लिए पहली बार प्रधान चुनाव होगा. कांग्रेस ने शिल्पा कुमारी और भाजपा ने अमृतलाल को उम्मीदवार बनाया. यहां कांग्रेस के पास 10 एवं भाजपा को 5 सीटें मिली. कालंद्री में कांग्रेस ने अमिया देवासी एवं भावरी में शांतिलाल गमेती को प्रत्याशी बनाया. इसके अलावा पिंडवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस ने चित्रा शेखावत को प्रधान पद का प्रत्याशी घोषित किया. शिवगंज में कांग्रेस ने सभी 19 सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया. कांग्रेस ने दीवान कंवर को प्रत्याशी बनाया है.प्रधान पद पर कांग्रेस का कब्जा लगभग तय है.
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सिंघाना में कांग्रेस की पूनम निर्विरोध प्रधान: उधर, झुंझुनू की खेतड़ी व बबाई पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल हुए. खेतड़ी में भाजपा के केदार खींची को मैदान में उतारा, जिनका सामना निर्दलीय मंजू देवी से होगा. बबाई में भाजपा की गुड्डी देवी एवं कांग्रेस की रिंकू सैनी के बीच मुकाबला होगा. झंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए केवल एक नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया था. वार्ड संख्या 1 से सदस्य चुनी गई पूनम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया. वे निर्विरोध प्रधान चुनी गई. आरओ बाबूलाल ने पूनम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
भीलवाड़ा में भाजपा का खुला खाता: बिजौलिया में भाजपा के शिवराज सोयल निर्विरोध प्रधान चुने गए. उनकी पत्नी भी भाजपा से पंचायत समिति सदस्य जीती हैं. बिजौलिया के 15 वार्डों में 8 जीतकर कांग्रेस बहुमत में है, लेकिन प्रधान पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है. कांग्रेस से एससी वर्ग का कोई सदस्य नहीं जीता. इस पर सात सदस्यों वाली भाजपा के सोयल प्रधान चुने गए. भीलवाड़ा की 16 पंचायत समितियों में से 11 में कांग्रेस और चार में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है. शंभूगढ़ में निर्दलीय के सहारे प्रधान बनेंगे.
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