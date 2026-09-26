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झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का चुनाव, सतीश तिग्गा अध्यक्ष और नितेश कुमार मिश्रा लगातार दूसरी बार बने महासचिव

झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का तीसरा त्रिवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संगठन की एकता पर जोर दिया गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 6:28 PM IST

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रांचीः झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का तृतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन शनिवार को आयोजित हुआ. अधिवेशन में संगठन की आगामी कार्ययोजना, कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. अधिवेशन का शुभारंभ महासचिव नितेश कुमार मिश्रा द्वारा संगठन का ध्वजारोहण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन की एकजुटता तथा कर्मचारियों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. अधिवेशन के दौरान संगठन की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई.

सतीश तिग्गा बने अध्यक्ष, नितेश कुमार मिश्रा दूसरी बार महासचिव

अधिवेशन के दौरान झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का अध्यक्ष सतीश तिग्गा को तथा नितेश कुमार मिश्रा को लगातार दूसरी बार महासचिव निर्वाचित किया गया. नितेश कुमार मिश्रा को आगामी तीन वर्षों के लिए पुनः महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में रांची से उज्ज्वल कुमार मुखर्जी, सिंहभूम से अमित कुमार झा, गुमला से बबलू कुमार, पलामू से नवीन कुमार, हजारीबाग से शितांशु अक्षय मरांडी, गिरिडीह से सुभाष चंद्र, देवघर से नीरज कुमार तथा गोड्डा से सर्वोत्तम ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई.

झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव का बयान (Etv Bharat)

कर्मचारियों के अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने पर जोर

उप महासचिव के रूप में मुकेश कुमार झा एवं रंजीत कुमार तथा संगठन सचिव के रूप में सुकुमार महतो एवं रिजवाना फिरदौस को जिम्मेदारी सौंपी गई. क्षेत्रीय सचिव के रूप में रांची से अमित कुमार, सिंहभूम से राहुल कुमार तिवारी, गुमला से नवीन कुमार, पलामू से जय प्रकाश पासवान, हजारीबाग से कुमार आशुतोष, गिरिडीह से गौतम कुमार, देवघर से बिश्वनाथ महतो तथा गोड्डा से सिनू कुमारी को जिम्मेदारी दी गई. अधिवेशन में ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन यानी AIRRBEA के महासचिव ए वेंकेटेश्वर रेड्डी, नेशनल फेडरेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर्स यानी NFRRBE के संगठन सचिव बी उन्नेयन, NFRRBE के उपाध्यक्ष परविंदर सिंह तथा NFRRBE के संयुक्त सचिव मिथुन कुमार उपस्थित थे. इस अवसर पर AIRRBEA के महासचिव ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने संगठन की एकजुटता को कर्मचारियों की महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए कर्मचारियों के अधिकारों एवं सेवा-संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने पर जोर दिया. उन्होंने नई कार्यकारिणी को आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

दूसरी बार मिली जिम्मेदारी सम्मान के साथ जवाबदेही भीः नितेश कुमार मिश्रा

NFRRBE के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी B. उन्नयन ने संगठन को और बड़ा और मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मजबूत संगठनात्मक ढांचा और सक्रिय सदस्य ही इसकी ताकत का आधार हैं. NFRRBE के वाइस प्रेसिडेंट परविंदर सिंह ने कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से उठाने और संगठन में एकता बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया. NFRRBE के जॉइंट सेक्रेटरी मिथुन कुमार ने कर्मचारियों के उचित अधिकारों को सुरक्षित करने और नौकरी से जुड़ी शिकायतों को हल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर प्रकाश डाला और साथ ही नई एग्जीक्यूटिव कमिटी को उनके आने वाले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर, नवनिर्वाचित जनरल सेक्रेटरी नितेश कुमार मिश्रा ने सभी डेलीगेट्स, पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि लगातार दूसरी बार मिली यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जवाबदेही भी है.

संगठन की एकजुटता पर जोर

अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही. इस दौरान आगामी तीन वर्षों की संगठनात्मक कार्ययोजना, कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों तथा संगठन की भावी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई. झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का तृतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन संगठन की एकजुटता, नई कार्यकारिणी के गठन और कर्मचारियों के हितों के लिए आगामी कार्यकाल में नई ऊर्जा, मजबूती एवं प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हुए संपन्न हुआ.

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