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झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का चुनाव, सतीश तिग्गा अध्यक्ष और नितेश कुमार मिश्रा लगातार दूसरी बार बने महासचिव

रांचीः झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का तृतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन शनिवार को आयोजित हुआ. अधिवेशन में संगठन की आगामी कार्ययोजना, कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. अधिवेशन का शुभारंभ महासचिव नितेश कुमार मिश्रा द्वारा संगठन का ध्वजारोहण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन की एकजुटता तथा कर्मचारियों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. अधिवेशन के दौरान संगठन की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई.

सतीश तिग्गा बने अध्यक्ष, नितेश कुमार मिश्रा दूसरी बार महासचिव

अधिवेशन के दौरान झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का अध्यक्ष सतीश तिग्गा को तथा नितेश कुमार मिश्रा को लगातार दूसरी बार महासचिव निर्वाचित किया गया. नितेश कुमार मिश्रा को आगामी तीन वर्षों के लिए पुनः महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में रांची से उज्ज्वल कुमार मुखर्जी, सिंहभूम से अमित कुमार झा, गुमला से बबलू कुमार, पलामू से नवीन कुमार, हजारीबाग से शितांशु अक्षय मरांडी, गिरिडीह से सुभाष चंद्र, देवघर से नीरज कुमार तथा गोड्डा से सर्वोत्तम ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई.

झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव का बयान (Etv Bharat)

कर्मचारियों के अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने पर जोर

उप महासचिव के रूप में मुकेश कुमार झा एवं रंजीत कुमार तथा संगठन सचिव के रूप में सुकुमार महतो एवं रिजवाना फिरदौस को जिम्मेदारी सौंपी गई. क्षेत्रीय सचिव के रूप में रांची से अमित कुमार, सिंहभूम से राहुल कुमार तिवारी, गुमला से नवीन कुमार, पलामू से जय प्रकाश पासवान, हजारीबाग से कुमार आशुतोष, गिरिडीह से गौतम कुमार, देवघर से बिश्वनाथ महतो तथा गोड्डा से सिनू कुमारी को जिम्मेदारी दी गई. अधिवेशन में ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन यानी AIRRBEA के महासचिव ए वेंकेटेश्वर रेड्डी, नेशनल फेडरेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर्स यानी NFRRBE के संगठन सचिव बी उन्नेयन, NFRRBE के उपाध्यक्ष परविंदर सिंह तथा NFRRBE के संयुक्त सचिव मिथुन कुमार उपस्थित थे. इस अवसर पर AIRRBEA के महासचिव ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने संगठन की एकजुटता को कर्मचारियों की महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए कर्मचारियों के अधिकारों एवं सेवा-संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने पर जोर दिया. उन्होंने नई कार्यकारिणी को आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

दूसरी बार मिली जिम्मेदारी सम्मान के साथ जवाबदेही भीः नितेश कुमार मिश्रा