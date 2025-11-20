ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सहकारी समितियों का चुनाव, नामांकन के बाद तीन बजे होगी वोटिंग, आज ही आएगा रिजल्ट

नैनीताल: उत्तराखंड में इन दिनों सहकारी समितियों के चुनाव पूरे जोर पर हैं. प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी सहकारी समितियों में अध्यक्षों और निदेशकों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है. चुनाव को चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा रहा है, जिसके तहत आज सुबह प्रदेश की अधिकांश समितियों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई.

जानकारी के अनुसार सुबह नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जिसमें उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और निदेशक पदों के लिए अपने-अपने नामांकन दाखिल किए. चुनावी माहौल में समितियों के सदस्यों का उत्साह देखते ही बन रहा है. इसके बाद अब शाम तीन बजे से मतदान शुरू होगा, जिसके लिए सभी समितियों में तैयारी पूरी कर ली गई है.

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है. संबंधित अधिकारी भी मतदान स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं. इसी क्रम में कुछ समितियों में डायरेक्टर के चुनाव देर शाम संपन्न कर लिए गए हैं और देर शाम तक की घोषणा कर दी गई है. वहीं बाकी समितियों में आज ही अध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.