उत्तराखंड में सहकारी समितियों का चुनाव, नामांकन के बाद तीन बजे होगी वोटिंग, आज ही आएगा रिजल्ट

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

उत्तराखंड में सहकारी समितियों का चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 1:35 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 1:49 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में इन दिनों सहकारी समितियों के चुनाव पूरे जोर पर हैं. प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी सहकारी समितियों में अध्यक्षों और निदेशकों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है. चुनाव को चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा रहा है, जिसके तहत आज सुबह प्रदेश की अधिकांश समितियों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई.

जानकारी के अनुसार सुबह नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जिसमें उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और निदेशक पदों के लिए अपने-अपने नामांकन दाखिल किए. चुनावी माहौल में समितियों के सदस्यों का उत्साह देखते ही बन रहा है. इसके बाद अब शाम तीन बजे से मतदान शुरू होगा, जिसके लिए सभी समितियों में तैयारी पूरी कर ली गई है.

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है. संबंधित अधिकारी भी मतदान स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं. इसी क्रम में कुछ समितियों में डायरेक्टर के चुनाव देर शाम संपन्न कर लिए गए हैं और देर शाम तक की घोषणा कर दी गई है. वहीं बाकी समितियों में आज ही अध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

अधिकारियों का कहना है कि सहकारी समितियां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय विकास की महत्वपूर्ण धुरी हैं. इसलिए अध्यक्ष और निदेशक पद के चुनाव बेहद अहम माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पदाधिकारियों के हाथ में समितियों के संचालन, वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन की बागडोर होती है.

आम सदस्यों का कहना है कि वे एक सक्षम और पारदर्शी नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं, जो समिति को मजबूत बनाने के साथ स्थानीय लोगों के हित में काम करे. शाम 3 बजे शुरू होने वाले मतदान और उसके बाद होने वाली मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी हैं. उम्मीद है कि आज देर शाम तक प्रदेशभर की विभिन्न समितियों में नए अध्यक्षों के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी.

