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MCD में वार्ड कमेटियों के चुनाव का शेड्यूल जारी, 15 जुलाई को होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने वार्ड कमेटियों के गठन और स्टैंडिंग कमेटी की रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नगर निगम सचिवालय ने 6 जुलाई को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 15 जुलाई को विभिन्न वार्ड कमेटियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव की घोषणा की है. इन चुनावों को निगम की राजनीति और स्टैंडिंग कमेटी के गठन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

जारी नोटिस के अनुसार, 15 जुलाई को सिविक सेंटर स्थित हंसराज गुप्ता ऑडिटोरियम और सत्य नारायण बंसल सभागार में अलग-अलग समय पर 12 वार्ड कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में संबंधित वार्ड कमेटियों के पार्षद अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे. जिन छह वार्ड कमेटियों से स्टैंडिंग कमेटी की सीटें रिक्त हुई हैं, वहां एक-एक सदस्य का भी चुनाव कराया जाएगा.

नगर निगम सचिवालय के अनुसार, स्टैंडिंग कमेटी की छह सीटें सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हुई हैं. इनमें केशव पुरम, नरेला, नजफगढ़, सेंट्रल, शाहदरा साउथ और करोल बाग जोन शामिल हैं. इन छह वार्ड कमेटियों से नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बनेंगे. नोटिफिकेशन के मुताबिक, चुनाव दिल्ली नगर निगम (प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस) रेगुलेशन, 1958 के तहत गुप्त मतदान (Secret Ballot) से होंगे. चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नामांकन आगामी 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक नगर निगम सचिव के कार्यालय में जमा कराना होगा. किसी भी उम्मीदवार को मतदान शुरू होने से पहले तक अपना नाम वापस लेने की अनुमति होगी.