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MCD में वार्ड कमेटियों के चुनाव का शेड्यूल जारी, 15 जुलाई को होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव

2 वार्ड कमेटियों की बैठकें आयोजित किए जाने के बाद संबंधित वार्ड कमेटियों के पार्षद अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे.

दिल्ली नगर निगम वार्ड कमेटियों के चुनाव का शेड्यूल जारी
दिल्ली नगर निगम वार्ड कमेटियों के चुनाव का शेड्यूल जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 6:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने वार्ड कमेटियों के गठन और स्टैंडिंग कमेटी की रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नगर निगम सचिवालय ने 6 जुलाई को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 15 जुलाई को विभिन्न वार्ड कमेटियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव की घोषणा की है. इन चुनावों को निगम की राजनीति और स्टैंडिंग कमेटी के गठन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

जारी नोटिस के अनुसार, 15 जुलाई को सिविक सेंटर स्थित हंसराज गुप्ता ऑडिटोरियम और सत्य नारायण बंसल सभागार में अलग-अलग समय पर 12 वार्ड कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में संबंधित वार्ड कमेटियों के पार्षद अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे. जिन छह वार्ड कमेटियों से स्टैंडिंग कमेटी की सीटें रिक्त हुई हैं, वहां एक-एक सदस्य का भी चुनाव कराया जाएगा.

नगर निगम सचिवालय के अनुसार, स्टैंडिंग कमेटी की छह सीटें सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हुई हैं. इनमें केशव पुरम, नरेला, नजफगढ़, सेंट्रल, शाहदरा साउथ और करोल बाग जोन शामिल हैं. इन छह वार्ड कमेटियों से नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बनेंगे. नोटिफिकेशन के मुताबिक, चुनाव दिल्ली नगर निगम (प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस) रेगुलेशन, 1958 के तहत गुप्त मतदान (Secret Ballot) से होंगे. चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नामांकन आगामी 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक नगर निगम सचिव के कार्यालय में जमा कराना होगा. किसी भी उम्मीदवार को मतदान शुरू होने से पहले तक अपना नाम वापस लेने की अनुमति होगी.

चुनाव कार्यक्रम के तहत साउथ, केशव पुरम, रोहिणी, नरेला, सेंट्रल, वेस्ट, नजफगढ़, शाहदरा साउथ, शाहदरा नॉर्थ, करोल बाग, सिविल लाइंस और सिटी एसपी जोन की वार्ड कमेटियों की बैठकें अलग-अलग समय पर आयोजित होंगी. राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इनके परिणाम से न केवल वार्ड कमेटियों का नेतृत्व तय होगा, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी की नई संरचना भी प्रभावित होगी. आने वाले दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी की सीटों को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना है.

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