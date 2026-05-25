बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर हलचल, निशांत और दीपक प्रकाश का क्या होगा?
बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर हलचल तेज है. चर्चा है कि आधा दर्जन नेताओं की लॉटरी लगने वाली है-
Published : May 25, 2026 at 9:00 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव आयोग इसी सप्ताह अधिसूचना जारी कर सकता है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में उम्मीदवारों को लेकर बैठकों और मंथन का दौर लगातार जारी है. एनडीए खेमे में कई नए चेहरों की लॉटरी लगने की चर्चा जोरों पर है.
कई सीटों पर खत्म हो रहा कार्यकाल : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनकी विधान परिषद सीट खाली हुई है. वहीं सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा विधायक चुने जाने के कारण उनकी सीटें भी रिक्त हुई हैं. इसके अलावा जून में सात विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है.
इनका पूरा हो रहा कार्यकाल : जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें जदयू के प्रो. गुलाम गौस, भीष्म सहनी और डॉ. कुमुद वर्मा, बीजेपी के संजय प्रकाश, राजद के मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह तथा कांग्रेस के समीर कुमार सिंह का नाम शामिल हैं.
नीतीश की खाली सीट पर उपचुनाव : नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा, जबकि बाकी नौ सीटों के लिए सामान्य चुनाव कराया जाएगा. नीतीश कुमार की सीट का कार्यकाल वर्ष 2030 तक है और चर्चा है कि इस सीट से उनके बेटे निशांत कुमार को विधान परिषद भेजा जा सकता है.
एनडीए को मिल सकती हैं 9 सीटें : विधानसभा में संख्या बल के आधार पर एनडीए को भारी बढ़त हासिल है. 242 विधायकों वाली विधानसभा में नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद एनडीए के पास 201 विधायक हैं. बीजेपी के 88, जदयू के 85, लोजपा (R) के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक हैं. विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हैं. ऐसे में 9 सीटों पर एनडीए मजबूती के साथ जीत दर्ज कराएगी.
एक सीट जीतने के लिए 26 विधायकों की जरूरत : राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 से 26 विधायकों की जरूरत होगी. ऐसे में एनडीए के लिए 9 सीटें जीतना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि विपक्ष को एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है.
जदयू और बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन : जदयू में उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता संभावित नामों पर चर्चा कर रहे हैं. जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद आधिकारिक जानकारी दी जाएगी.
''जब नाम तय हो जाएगा तो आप लोगों को भी जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवार के नाम पर जितनी अटकले लगाई जा रही है. उस पर कुछ बोलना सही नहीं है. पहले भी राज्यसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसले लिए जाते रहे हैं.''- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू
'लंबे समय से काम करने वाले को प्राथमिकता' : बीजेपी में भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. वरिष्ठ नेता सुरेश रुंगटा का कहना है कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और हाल में बीजेपी में शामिल हुईं अनामिका पासवान के नाम की भी चर्चा चल रही है.
''जो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं उन्हीं साथियों में से विधान परिषद के लिए चयन किया जाता रहा है. इस बार भी ऐसे लोगों को ही मौका मिलेगा, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है.''-सुरेश रुंगटा, वरिष्ठ नेता बीजेपी
निशांत और दीपक प्रकाश की दावेदारी मजबूत : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू की ओर से निशांत कुमार को विधान परिषद भेजा जाना लगभग तय है, क्योंकि वे फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. वहीं रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को भी विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा तेज है.
''राज्यसभा में स्थितियां अलग थीं, विधान परिषद में स्थितियां अलग हैं. यहां पहले से जो संख्या बल है, वह तय है. विपक्ष के पास जितनी संख्या बल की जरूरत होनी चाहिए वह उसके पास है. ऐसे में कोई खेल होगा इसकी संभावना कम है. निशांत कुमार को विधान परिषद का सदस्य बनाना जेडीयू की मजबूरी भी है क्योंकि निशांत दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं हैं.''- डॉक्टर चंद्रभूषण, प्रोफेसर, पटना कॉलेज, राजनीति शास्त्र
चिराग की भी एक सीट पर दावेदारी : लोजपा (रामविलास) भी एक सीट की दावेदारी कर रही है. पार्टी के पास 19 विधायक हैं. ऐसे में बीजेपी और जदयू को अपने कोटे से सहयोगी दलों को समायोजित करना पड़ सकता है.
जातीय और सामाजिक समीकरण पर रहेगा फोकस : इस बार उम्मीदवारों के चयन में जातीय और सामाजिक संतुलन को विशेष महत्व दिया जाएगा. जदयू किसी मुस्लिम चेहरे को भी मौका दे सकती है. इसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के परिवार से भी दावेदारी की चर्चा है.
नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की भूमिका : बीजेपी में सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की भूमिका अहम मानी जा रही है, जबकि जदयू में संजय झा और ललन सिंह की जोड़ी उम्मीदवार चयन में निर्णायक भूमिका निभा सकती है. विपक्षी दल भी 10 सीटों के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं.
कांग्रेस और राजद को हो सकता है नुकसान : विशेषज्ञों के अनुसार इस चुनाव में कांग्रेस और राजद को सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं बीजेपी को इस बार अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है. राजद नेता सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी उन्हें दोबारा मौका देती है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी.
कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी : विधान परिषद चुनाव में इस बार कई नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है. सत्ता पक्ष में टिकट के लिए लॉबिंग तेज हो गई है. अब सभी की नजर चुनाव आयोग की अधिसूचना और एनडीए के अंतिम उम्मीदवारों की सूची पर टिकी हुई है.
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