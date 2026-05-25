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बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर हलचल, निशांत और दीपक प्रकाश का क्या होगा?

बिहार विधान परिषद का चुनाव ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव आयोग इसी सप्ताह अधिसूचना जारी कर सकता है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में उम्मीदवारों को लेकर बैठकों और मंथन का दौर लगातार जारी है. एनडीए खेमे में कई नए चेहरों की लॉटरी लगने की चर्चा जोरों पर है. कई सीटों पर खत्म हो रहा कार्यकाल : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनकी विधान परिषद सीट खाली हुई है. वहीं सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा विधायक चुने जाने के कारण उनकी सीटें भी रिक्त हुई हैं. इसके अलावा जून में सात विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) इनका पूरा हो रहा कार्यकाल : जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें जदयू के प्रो. गुलाम गौस, भीष्म सहनी और डॉ. कुमुद वर्मा, बीजेपी के संजय प्रकाश, राजद के मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह तथा कांग्रेस के समीर कुमार सिंह का नाम शामिल हैं. नीतीश की खाली सीट पर उपचुनाव : नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा, जबकि बाकी नौ सीटों के लिए सामान्य चुनाव कराया जाएगा. नीतीश कुमार की सीट का कार्यकाल वर्ष 2030 तक है और चर्चा है कि इस सीट से उनके बेटे निशांत कुमार को विधान परिषद भेजा जा सकता है. एनडीए को मिल सकती हैं 9 सीटें : विधानसभा में संख्या बल के आधार पर एनडीए को भारी बढ़त हासिल है. 242 विधायकों वाली विधानसभा में नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद एनडीए के पास 201 विधायक हैं. बीजेपी के 88, जदयू के 85, लोजपा (R) के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक हैं. विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हैं. ऐसे में 9 सीटों पर एनडीए मजबूती के साथ जीत दर्ज कराएगी. एक सीट जीतने के लिए 26 विधायकों की जरूरत : राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 से 26 विधायकों की जरूरत होगी. ऐसे में एनडीए के लिए 9 सीटें जीतना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि विपक्ष को एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है. जदयू और बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन : जदयू में उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता संभावित नामों पर चर्चा कर रहे हैं. जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद आधिकारिक जानकारी दी जाएगी. ''जब नाम तय हो जाएगा तो आप लोगों को भी जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवार के नाम पर जितनी अटकले लगाई जा रही है. उस पर कुछ बोलना सही नहीं है. पहले भी राज्यसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसले लिए जाते रहे हैं.''- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू