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विक्रमादित्य सिंह ने दिया एकजुटता का संदेश, बोले- चुनाव आते-जाते रहते हैं, प्रेम और भाईचारा हमेशा बरकरार रहना चाहिए

विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

चौपाल: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोगों और जनप्रतिनिधियों से आपसी प्रेम, भाईचारा और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन आपसी रिश्तों में प्रेम और सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए. राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में लकीर उतनी ही खींचनी चाहिए, जिसे भविष्य में मिटाया जा सके. मतभेद इतने नहीं बढ़ने चाहिए कि उन्हें दूर करना मुश्किल हो जाए.

राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर करें काम