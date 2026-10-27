विक्रमादित्य सिंह ने दिया एकजुटता का संदेश, बोले- चुनाव आते-जाते रहते हैं, प्रेम और भाईचारा हमेशा बरकरार रहना चाहिए
मंत्री ने कह कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:52 PM IST
चौपाल: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोगों और जनप्रतिनिधियों से आपसी प्रेम, भाईचारा और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन आपसी रिश्तों में प्रेम और सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए. राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में लकीर उतनी ही खींचनी चाहिए, जिसे भविष्य में मिटाया जा सके. मतभेद इतने नहीं बढ़ने चाहिए कि उन्हें दूर करना मुश्किल हो जाए.
राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर करें काम
शिमला जिले के चौपाल में एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चौपाल का विकास सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसके लिए जनप्रतिनिधियों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर क्षेत्र के हित में साथ चलना होगा. उन्होंने कहा कि आज कोई जनप्रतिनिधि है, कल कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन लोगों के बीच भाईचारा और एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए. व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
चौपाल में 255 करोड़ रुपये के विकास कार्य जारी
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में पिछले चार वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करीब 255 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं. इनमें करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से 17 सड़कों को मंजूरी दी गई है. छैला-यशवंतनगर सड़क परियोजना को भी मंजूरी मिलने की बात कही. इसके अलावा नेरवा बाईपास और 60 मीटर स्पैन के पुल के निर्माण की सभी जरूरी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं और जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है.
आपदा प्रभावित सड़कों के लिए 70 करोड़ रुपये स्वीकृत
मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में भारी बारिश से चौपाल क्षेत्र की सड़कों, डंगों और पुलों को नुकसान पहुंचा था. इनकी बहाली के लिए करीब 70 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से लगभग 20 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र की 13 सड़कों के प्रस्ताव भेजे गए हैं. वहीं, दुर्गम डोडरा-क्वार में सड़क निर्माण कार्य वर्ष 2026 के अंत तक पूरा करने के लिए विशेष अनुमति मिलने की बात भी कही.
समारोह के दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और उचित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. उन्होंने लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, राजस्व सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. इससे पहले उन्होंने देहा (बलसन) में स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और क्षेत्र की मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. इसके बाद उन्होंने सामुदायिक अस्पताल चौपाल का दौरा कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया.
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