बाढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी हिंसा, RJD उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर मारपीट का आरोप
पटना की बाढ़ विधानसभा सीट पर हिंसा की खबर है. आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है.
Published : November 4, 2025 at 9:51 PM IST
पटना: पिछले दिनों मोकामा विधानसभा सीट पर दुलारचंद यादव हत्या के बाद अब बाढ़ विधानसभा सीट पर हिंसा की खबर है. यहां आरजेडी प्रत्याशी लल्लू मुखिया और उनके कार्यकर्ताओं पर जेडीयू समर्थकों को जान से मारने की धमकी और हत्या का आरोप लगा है. मामले में जेडीयू कार्यकर्ता वरुण कुमार ने पंडाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
RJD उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर धमकी का आरोप : पंडारक स्टेशन के पास रहने वाले वरुण कुमार नाम के युवक ने दावा किया है कि उसे रणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, उनके भाई रणवीर यादव और जिला परिषद सदस्य रामबाबू समेत अन्य लोगों ने धमकी दी और उसके साथ मारपीट की है.
'धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई' : दरअसल, शिकायतकर्ता वरुण कुमार, जेडीयू समर्थक बताए जाते हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें लल्लू मुखिया के समर्थकों ने राजनीतिक कारणों से धमकाया और उनके साथ मारपीट की गई. इस घटना को लेकर पंडारक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. हालांकि अभी तक मामले में पंडारक पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया गया है.
क्या बोले ग्रामीण एसपी? : घटना की पुष्टि करते हुए ग्रामीण एसपी अपराजिता लोहान ने बताया कि ''एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.''
धमकी-मारपीट के आरोप पर क्या बोले लल्लू मुखिया? : इस पूरे मामले पर जब राष्ट्रीय जनता दल के बाढ़ विधानसभा प्रत्याशी लल्लू मुखिया ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत रची गई है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है.
''पुलिस चाहे तो उनके अंगरक्षक, भाई और उनके फोन कॉल डिटेल की जांच कर सकती है, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी. पुलिस निष्पक्ष जांच करे और चुनाव आयोग से भी आग्रह किया कि पूरे मामले की गहन समीक्षा की जाए.'' - लल्लू मुखिया, प्रत्याशी, बाढ़ विधानसभा
मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या : इससे पहले मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है. अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दरअसल 30 अक्टूबर को मोकामा टाल इलाके में दो पंक्षों के बीच झड़प की घटना हुई, जिसमें जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. आरोप लगा कि उन्हें पहले गोली मारी गई फिर गाड़ी से कुचला गया. हत्या का आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.
ये भी पढ़ें : प्रचार के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी लल्लू मुखिया पर पथराव, राजद नेता ने समर्थकों से की शांति की अपील