ETV Bharat / state

बाढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी हिंसा, RJD उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर मारपीट का आरोप

लल्लू मुखिया पर मारपीट और धमकी देने का आरोप ( ETV Bharat )

पटना: पिछले दिनों मोकामा विधानसभा सीट पर दुलारचंद यादव हत्या के बाद अब बाढ़ विधानसभा सीट पर हिंसा की खबर है. यहां आरजेडी प्रत्याशी लल्लू मुखिया और उनके कार्यकर्ताओं पर जेडीयू समर्थकों को जान से मारने की धमकी और हत्या का आरोप लगा है. मामले में जेडीयू कार्यकर्ता वरुण कुमार ने पंडाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. RJD उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर धमकी का आरोप : पंडारक स्टेशन के पास रहने वाले वरुण कुमार नाम के युवक ने दावा किया है कि उसे रणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, उनके भाई रणवीर यादव और जिला परिषद सदस्य रामबाबू समेत अन्य लोगों ने धमकी दी और उसके साथ मारपीट की है. 'धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई' : दरअसल, शिकायतकर्ता वरुण कुमार, जेडीयू समर्थक बताए जाते हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें लल्लू मुखिया के समर्थकों ने राजनीतिक कारणों से धमकाया और उनके साथ मारपीट की गई. इस घटना को लेकर पंडारक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. हालांकि अभी तक मामले में पंडारक पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया गया है. क्या बोले ग्रामीण एसपी? : घटना की पुष्टि करते हुए ग्रामीण एसपी अपराजिता लोहान ने बताया कि ''एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.''