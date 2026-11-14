विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज, औरैया में डीएम, एसपी की मौजूदगी में दिया गया प्रशिक्षण
अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों, बूथों के निरीक्षण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:41 PM IST
औरैया : आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में शनिवार को समाधान पुरवा स्थित मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों, बूथों के निरीक्षण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई. डीएम ब्रजेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और निर्धारित मानकों का पालन किया जाए, जिससे मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो.
जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराने में सेक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. सभी अधिकारी अपने आवंटित क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं पर नजर रखें. किसी भी समस्या या संवेदनशील स्थिति की जानकारी तत्काल उच्चाधिकारियों को दें.
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अगले दिन अपने-अपने आवंटित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां मतदाताओं के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी जुटाएं. साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि पुलिस सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ मतदाताओं के बीच सुरक्षा का माहौल कायम करें. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक निरोधात्मक एवं सुरक्षा संबंधी कार्रवाई करें. उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया.
प्रशिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण, संवेदनशीलता की पहचान, आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने और आपसी समन्वय के बारे में भी जानकारी दी गई. इस दौरान सीडीओ राम कृपाल चौधरी, एडीएम अविनाश चंद्र मौर्य, एएसपी आलोक मिश्रा, एसडीएम बृजमानंद, कमल कुमार सिंह, दिव्या शिकरवार सहित संबंधित अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे.
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