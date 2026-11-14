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विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज, औरैया में डीएम, एसपी की मौजूदगी में दिया गया प्रशिक्षण

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में शनिवार को समाधान पुरवा स्थित मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों, बूथों के निरीक्षण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई. डीएम ब्रजेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और निर्धारित मानकों का पालन किया जाए, जिससे मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो.