सभी बूथों पर 14 जुलाई को लगेगी चुनावी पाठशाला, मतदान केंद्र पर होगी बीएलओ–बीएलए 2 की बैठक
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
Published : July 13, 2026 at 8:00 PM IST
रांची: झारखंड में इन दिनों चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बीच 14 जुलाई को सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी. इसके साथ-साथ राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को ही बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठक होगी. यह बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सोमवार को निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कही.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 की यह पूरी कवायद एक सहभागी प्रक्रिया है, जिसे शत-प्रतिशत त्रुटिहीन और सफल बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक, मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है. उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान के तहत 14 जुलाई 2026 को दिन के 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठकों का संचालन किया जाएगा.
चुनाव पाठशाला इस तरह होगा लाभदायक
14 जुलाई को आयोजित होने वाली चुनाव पाठशाला में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साइन (गैर-भारतीय) की सूची को सर्वसाधारण के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा. इसके साथ ही, बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया है. इस हेतु इसके विभिन्न चरणों का एवं समयबद्ध तरीके से जनसाधारण एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ इससे संबंधित जानकारियों को साझा किया जाता है, जिससे मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए ही है. यदि कोई गैर-भारतीय है, तो वे इन्यूमरेशन फॉर्म को बिना भरे और बिना हस्ताक्षर किए, उस पर उचित कारण दर्ज करते हुए संबंधित बीएलओ को वापस लौटा दें.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी गैर-भारतीय नागरिक द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरना या गलत जानकारी देते हुए घोषणा पत्र हस्ताक्षर करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है. इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि विगत एसआईआर से संबंधित मैपिंग जानकारी भरते समय विगत एसआईआर के हूबहू ही सभी जानकारियों को भरें. वहीं मतदाता अपने वर्तमान जानकारियों को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे सही-सही भरें. मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेजों को परमानेंट दस्तावेज के रूप में रक्षित किया जाता है, अतः इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय ध्यान से जानकारियों को भरें.
यह भी पढ़ें:
झारखंड में SIR: बीएलओ के कामकाज पर उठे सवाल, अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की शिकायत
SIR फॉर्म भरने के लिए मांगे पैसे, बीएलओ हुई बर्खास्त
धनबाद में SIR पर कांग्रेस की समीक्षा और संवाद बैठक, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने के निर्देश