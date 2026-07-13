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सभी बूथों पर 14 जुलाई को लगेगी चुनावी पाठशाला, मतदान केंद्र पर होगी बीएलओ–बीएलए 2 की बैठक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक ( Etv Bharat )