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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव; 17 सितंबर को मतदान, पहली बार महिला सीटें आरक्षित

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सत्र 2026-2027 के चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:47 PM IST

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प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सत्र 2026-2027 के चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. मतदान 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक क्रिकेट ग्राउंड में कराया जाएगा. चुनाव प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी एसएफए नकवी और चुनाव अधिकारियों वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ल, लक्ष्मीकांत मिश्र व अनुभव शुक्ल की निगरानी में संपन्न होगी.

चुनाव के लिए 25 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है. सूची के मुताबिक, कुल मतदाताओं में 10,609 पुरुष अधिवक्ता, 742 महिला अधिवक्ता और 134 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं. इस बार चुनाव की खास बात यह है कि बार एसोसिएशन के चुनावी इतिहास में पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग सीटें आरक्षित की गई हैं. उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और गवर्निंग काउंसिल के पदों में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है.

26 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया : चुनाव अधिकारियों की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 26 से 28 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री और जमानत राशि जमा की जाएगी. 29 अगस्त से एक सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. दो सितंबर को नामांकन वापसी जबकि तीन व चार सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. पांच सितंबर को प्रत्याशियों की अनंतिम सूची प्रकाशित कर आपत्तियां ली जाएंगी. इसके बाद छह सितंबर को विभिन्न पदों के प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की प्रैक्टिस और निर्धारित वर्षों में प्रति वर्ष 25 मामलों की पैरवी का अनुभव जरूरी है. अध्यक्ष पद की जमानत राशि एक लाख रुपये रखी गई है. वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 20 वर्ष की प्रैक्टिस और प्रति वर्ष 20 मामलों की पैरवी का अनुभव जरूरी होगा. इसकी जमानत राशि 50 हजार रुपये है. महासचिव के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की प्रैक्टिस और प्रति वर्ष 20 केस की शर्त है. जमानत राशि 70 हजार रुपये निर्धारित है.

उपाध्यक्ष के चार पुरुष व दो महिला पद, कोषाध्यक्ष के एक पुरुष व एक महिला पद होंगे. संयुक्त सचिव के तीन सामान्य व एक महिला पद और गवर्निंग काउंसिल के 10 पुरुष व पांच महिला पदों पर चुनाव होगा. अलग-अलग पदों के लिए प्रैक्टिस और मामलों की संख्या के आधार पर पात्रता निर्धारित की गई है.


चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहेगी. मतदान और चुनावी प्रक्रिया के दौरान पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों की तैनाती की जाएगी. सुरक्षा बलों की तैनाती का उद्देश्य मतदान स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना होगा.

17 सितंबर को होगा मतदान : नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. महिला सीटों के आरक्षण के कारण इस बार चुनाव में महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व पर भी विशेष नजर रहेगी. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही हाईकोर्ट परिसर में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और संभावित प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

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