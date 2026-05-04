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Assembly Elections 2026 : 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम, खाचरियावास बोले- एंटी इनकंबेंसी पर जनता का जनादेश

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- भाजपा का जीतना देश, संविधान और जनता के लिए ठीक नहीं.

Assembly Elections 2026
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 3:00 PM IST

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जयपुर: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आज परिणाम जारी हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से सत्ताधारी पार्टियों की विदाई तय मानी जा रही है. पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को बंपर जीत मिलती दिख रही है. वहीं, केरल में कांग्रेस गठबंधन काफी आगे है, जबकि सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन हार के कगार पर है.

पश्चिम बंगाल में पहली बार बहुमत से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है. इसके बाद भाजपा में जश्न का माहौल है. पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टियों की सत्ता से विदाई को लेकर राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है. खाचरियावास ने कहा कि इन राज्यों में एंटी इनकंबेंसी की लहर थी, जिस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है.

खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

खाचरियावास ने सोमवार को चुनाव परिणाम के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी बहुत आगे है. केरल में कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है. तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय की पार्टी सरकार बना रही है. उन्होंने कहा कि जब जनादेश आ जाता है तब सबको मानना पड़ता है. जनता के मन में जो था, जनता ने जनादेश के जरिए उसे दिखा दिया है.

उन्होंने कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ताधारी दलों के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी थी. 15 साल से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार में थी. केरल में 10 साल से लेफ्ट फ्रंट सरकार में था और तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी भी लगातार सत्ता में थी. इसलिए अब इन राज्यों में सत्ता विरोधी लहर के चलते बदलाव हुआ है.

पूर्व मंत्री ने कहा कि परिणाम आने के बाद अब कहीं न कहीं परीक्षण की जरूरत है. सोच की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती दिख रही है, वो देश, संविधान और जनता के लिए ठीक नहीं है. क्योंकि भाजपा को वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसका परिणाम जीरो होता है. आज भी लोगों को अच्छे दिन और 15 लाख रुपए वाले जुमले याद हैं. चूंकि भाजपा के लोग संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं. इनका चुनाव में एजेंडा कुछ और होता है, चुनाव के बाद एजेंडा कुछ और होता है. चुनाव के बाद भाजपा बदल जाती है. इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है.

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सरकारी मशीनरी का हुआ दुरुपयोग : प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि इसमें कोई शक नहीं है कि असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है. जिस तरह से बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स उतारी गई थी. चुनाव आयोग उनके इशारे पर काम कर रहा था, लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आ गया है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा.

असम के परिणाम हमारे मुताबिक नहीं आए : प्रताप सिंह ने कहा कि हमें केरल और असम में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन असम के परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए. केरल में हम सरकार बना रहे हैं. दो ही राज्यों पर हमारा फोकस था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है, देश की जनता की आवाज मजबूत करने के लिए और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जब भी जरूरत होगी तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व पर संघर्ष करेगी.

2028 में राजस्थान में बनाएंगे सरकार : पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पांच राज्यों के चुनाव परिणाम का असर राजस्थान पर नहीं पड़ने का दावा करते हुए कहा कि राजस्थान की स्थिति अलग है. यहां 2028 में हम कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा. 2029 में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि देश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है.

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