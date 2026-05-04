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केरल में चला सचिन पायलट का जादू, असम में दूसरी बार खरे नहीं उतरे भंवर जितेंद्र सिंह

सचिन पायलट सहित राजस्थान के कई नेताओं ने केरल में संभाली थी चुनाव प्रबंधन की कमान. भंवर जितेंद्र सिंह असम में थे कांग्रेस के प्रभारी.

Rajasthan Congress Leaders
सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह (Source : Social Media Account)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 7:35 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है. पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भाजपा को बंपर जीत मिली है. वहीं, कांग्रेस के संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को जीत मिली है. हालांकि, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस हाई कमान को निराश किया है. पार्टी नेताओं को असम विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट आए हैं. ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान नए सिरे से हार पर मंथन कर रहा है.

राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के हाथ थी असम और केरल चुनाव की कमान : हालांकि, दिलचस्प यह है कि केरल और असम विधानसभा चुनाव की कमान राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के हाथ में थी. राजस्थान कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेताओं ने असम और केरल में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट असम विधानसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के साथ-साथ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के भी सदस्य थे. वहीं, अलवर के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह असम के प्रभारी थे. इसके अलावा भी 20 से ज्यादा नेताओं ने असम और केरल में पार्टी के लिए प्रचार किया था.

Sachin Pilot Campaign
बैरिकेड्स पर पब्लिक से मिलते पायलट (Source : Sachin Pilot X Account)

केरल में सचिन पायलट का जादू चला, असम में भंवर जितेंद्र सिंह ने किया निराश : इधर केरल विधानसभा चुनाव में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जादू जमकर चला. पायलट ने करीब 40 सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार किया और चुनाव प्रबंधन से लेकर तमाम रणनीति भी तय की. इसके अलावा कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रिहाना रियाज, दानिश अबरार, विधायक मनीष यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह सहित कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया. पायलट की कुशल रणनीति और प्रबंधन का नतीजा यह हुआ कि केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है.

जीत नहीं दिला पाए भंवर जितेंद्र सिंह : अलवर के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह लगातार दूसरी बार प्रभारी के तौर भी असम में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं ला पाए. राहुल गांधी के बेहद नजदीकी माने जाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह पर पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताते हुए दूसरी बार असम का प्रभारी बनाया था, लेकिन इस बार भी वहां पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा.

पढ़ें : Kerala Election Results: केरल में कांग्रेस गठबंधन की जीत, धर्मादम से जीते सीएम विजयन

जबकि टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन तक भंवर जितेंद्र सिंह की देखरेख में हो रहा था. ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इन चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का कद बढ़ेगा तो वहीं कई अन्य नेताओं पर गाज गिर सकती है. हालांकि, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पश्चिम बंगाल चुनाव में भी पार्टी के स्टार प्रचारक थे, जहां पर उन्होंने करीब 20 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन वहां पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

Bhanwar Jitendra Singh in Assam
भंवर जितेंद्र सिंह असम में कांग्रेस नेताओं के साथ (Source : Bhanwar Jitendra Singh X Account)

गहलोत ने केरल और पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की : वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचार तो नहीं किया, लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पार्टी ने केरल और पश्चिम बंगाल चुनाव घोषणा पत्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कई प्रमुख योजनाओं को शामिल किया था, जिसे लेकर अशोक गहलोत ने केरल और पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तत्कालीन सरकार की उपलब्धियां बनाई थी.

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पायलट ने कार्यकर्ताओं को बधाई : पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केरल में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- मैं उन सभी यूडीएफ उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने जनता का विश्वास जीतने के लिए अथक परिश्रम किया. हमारे अभियान ने मजबूत नेतृत्व के मार्गदर्शन में जमीनी मुद्दों को उठाया और एक प्रगतिशील केरल की हमारी सोच को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया.

यूडीएफ अब सरकार गठन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है. इस अवसर पर मैं राज्य नेतृत्व और सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत ने यह सफलता सुनिश्चित की है. अब असली काम शुरू होता है और मुझे विश्वास है कि जनता के इस भरोसे पर पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ खरा उतरा जाएगा.

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