Nagar Panchayat Election Result : घुमका नगर पंचायत में 'फूल' से हारी बीजेपी, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी नहीं खिला कमल
राजनांदगांव के घुमका नगर पंचायत में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है.यहां कांग्रेस ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 5:01 PM IST
राजनांदगांव : नगर पंचायत घुमका के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़े मुकाबले में मात देते हुए अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली. कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती जयकुमार वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी किरण वर्मा को 85 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की. परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया. कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया. मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा को 1512 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी किरण वर्मा को 1427 वोट प्राप्त हुए. वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अलिशा जोशी को 70 वोट मिले.
आखिरी दौर तक बना रहा मुकाबला
घुमका नगर पंचायत का चुनाव शुरू से ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था. बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत झोंक दी थी. पार्टी के स्थानीय नेताओं से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों तक ने प्रचार की कमान संभाली थी. इसके बावजूद कांग्रेस ने मजबूत स्थानीय समीकरण और प्रत्याशी की स्वीकार्यता के दम पर बाजी पलट दी.
भूपेश बघेल ने किया था प्रचार
चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सक्रियता कांग्रेस के लिए बड़ा सहारा साबित हुई. कांग्रेस ने चुनाव को स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और जनसंपर्क के आधार पर लड़ने की रणनीति अपनाई. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर फूलमती वर्मा की पकड़ और कांग्रेस संगठन की एकजुटता ने जीत की राह आसान की,इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान और वर्तमान विधायक हर्षिता स्वामी बघेल की रणनीति से कांग्रेस ने संघर्ष भरे चुनाव में जीत हासिल की है.
बीजेपी को झटका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह
घुमका को बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा था. ऐसे में अध्यक्ष पद पर मिली हार को बीजेपी के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस खेमे में इस जीत को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और समर्थकों ने एक-दूसरे को जीत की बधाई दी. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत जनता के विश्वास और कांग्रेस की जमीनी मेहनत का परिणाम है.
किसे मिले कितने वोट ?
कांग्रेस - फूलमती जयकुमार वर्मा : 1512 वोट
बीजेपी -किरण वर्मा : 1427 वोट
आप - अलिशा जोशी : 70 वोट
जीत का अंतर : 85 वोट
नगर पंचायत के विकास के लिए काम करूंगी
इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने कहा है कि जनता ने जो आदेश दिया है उसका सहर्ष पालन किया जाएगा.
नगर पंचायत के विकास में कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी.कांग्रेस कार्यकाल में घुमका को नगर पंचायत बनाया गया अब इसे संवारने की भी जवाबदारी उनके ऊपर है- फूलमती वर्मा, विजयी कांग्रेस प्रत्याशी
जनादेश स्वीकार है : किरण वर्मा
वहीं बीजेपी प्रत्याशी किरण वर्मा ने कहा है कि जनता का आदेश स्वीकार है. इस चुनाव में हार का जरूर सामना करना पड़ा है लेकिन घुमका के विकास के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे.
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