रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह को राहत, भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी की चुनाव याचिका खारिज
वाद कारण का खुलासा न करना बना खारिज होने का आधार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 10:11 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 10:45 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने चुनाव याचिका में वाद कारण का खुलासा नहीं किया है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बाध्यकारी धारा 83 का अनुपालन नहीं किया है. कोर्ट ने सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत दाखिल सपा सांसद की अर्जी स्वीकार करते हुए भाजपा प्रत्याशी की चुनाव याचिका खारिज कर दी है.
'निर्वाचन को भ्रष्ट आचरण के आधार पर शून्य घोषित करने की मांग' : यह आदेश न्यायमूर्ति सीके राय ने याची के अधिवक्ता और सांसद के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय को सुनकर दिया है. घनश्याम सिंह लोधी ने याचिका में सांसद मोहिबुल्लाह के निर्वाचन को भ्रष्ट आचरण के आधार पर शून्य घोषित करने की मांग की थी.
"नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किया गया' : उनका कहना था कि मोहिबुल्लाह का नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किया गया है. दूसरी ओर सपा सांसद का कहना था कि वाद कारण ही नहीं है, जिससे चुनाव प्रभावित हो. इनका कहना था कि सांसद ने वोटर लिस्ट में नाम में स्पेलिंग की त्रुटि दुरुस्त करा ली थी. इसकी जानकारी याची को नहीं थी. ठोस आधार के बगैर मनमाने आरोप में याचिका की गई है. याचिका में वाद कारण का खुलासा नहीं किया गया है. यह कानून के बाध्यकारी नियम का उल्लघंन है इसलिए याचिका खारिज की जाए.
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