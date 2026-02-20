ETV Bharat / state

रांची नगर निगम चुनाव: मतदान व मतगणना की तैयारी पूरी, 21 फरवरी की शाम थमेगा प्रचार-प्रसार

रांची: नगर निगम चुनाव को लेकर राजधानी का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है. एक तरफ जहां महापौर और पार्षद प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों में जोर-शोर से प्रचार अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी को चुनाव प्रचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. इसके साथ ही प्रशासनिक गतिविधियां और तेज हो जाएगी.

21-22 फरवरी को राजधानी रांची के फुटबॉल स्टेडियम स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा. जिला प्रशासन ने इसके लिए व्यापक तैयारी कर ली है. मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्री, ईवीएम, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की रूपरेखा अंतिम रूप में तैयार कर ली गई है.

जानकारी देते परिवहन पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है वाहन: परिवहन पदाधिकारी

मोरहाबादी मैदान स्थित वाहन कोषांग में चुनाव कार्य के लिए वाहनों को अधिग्रहित (जब्त) कर लिया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि मतदान दलों के आवागमन और ईवीएम की सुरक्षित ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. सभी वाहनों की सूची तैयार कर ली गई है. साथ ही संबंधित सेक्टर के अनुसार आवंटित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जानकारी दी कि रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में कुल 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 254 बूथ सामान्य श्रेणी में, 507 बूथ संवेदनशील और 128 बूथ अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं. संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. रांची नग निगम में लगभग 4000 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.