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राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के निर्वाचन को चुनौती का मामला, जानिए कब होगी अगली सुनवाई?

शिमला: हाल ही में हिमाचल से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए अनुराग शर्मा के चुनाव को अदालत में चुनौती दी गयी है. इस मामले में एडवोकेट विनय शर्मा ने अनुराग शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. इसी मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई 16 जुलाई के लिए टल गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार सहित भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. याचिका में जवाब रिकॉर्ड पर न होने के कारण अदालत में सुनवाई टल गई है.

हाईकोर्ट ने अनुराग शर्मा को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. विनय शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने के आदेश जारी किए.

प्रार्थी ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए अनुराग शर्मा के चुनाव को रद्द करने के आदेश जारी किए जाएं. साथ ही उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-ए के तहत सरकारी अनुबंधों के बने रहने के कारण अयोग्य घोषित किया जाए. मांग की गई है कि भारत निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-ए के तहत झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए. प्रार्थी ने चुनाव आयोग को राज्यसभा सीट के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग भी की है.

प्रार्थी के अनुसार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए चुनाव मौजूदा सांसद इंदु गोस्वामी के के कार्यकाल की समाप्ति के कारण अधिसूचित किया गया था. अनुराग शर्मा ने उक्त चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया. शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में स्वीकार किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उनके नाम पर कई सरकारी ठेके लंबित हैं.