ETV Bharat / state

बिहार के 44 IAS अधिकारी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं चुनाव कराने, देखें पूरी लिस्ट

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हैं. बिहार के 44 आईएएस अधिकारी यहां केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किये जाएंगे.

Bihar IAS officers
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 9, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के 44 अधिकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर चुनाव कराने जाएंगे. चुनाव आयोग ने बिहार के वरीय आईएएस अधिकारियों का चयन किया है. चुनाव आयोग ने बिहार के आईएएस अधिकारियों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है. पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में 2 महीने तक चुनाव की कमान बिहार के अधिकारी संभालेंगे

20 विभागों से 44 अधिकारी : इसी महीने 5 फरवरी को दिल्ली में इन अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है. चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिया है. बिहार सरकार के 44 वरीय अधिकारी 20 विभिन्न विभागों से हैं और इसके कारण बिहार सरकार के कामकाज पर अगले 2 महीने तक असर पड़ना तय है.

कौन-कौन IAS जाएंगे? : जिन विभागों के अधिकारियों को चुनाव आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है उसमें योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मयंक वरवड़े, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव प्रतिमा सतीश वर्मा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज पाल, समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी शामिल हैं.

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव दिवेश सेहत, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव संदीप पुडकलवट्टी, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा को जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार, श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद, वाणिज्यकर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मो. सोहैल, लघु संसाधन विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी, ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के सचिव कंवल तनुज, वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल को भी भेजा जा रहा है.

पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे सरवणन एम., राजस्व पर्षद की अपर सदस्य आशिमा जैन, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, एनबीपीडीसीएल के एमडी राहुल कुमार, जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा, पथ विकास निगम के एमडी शीर्षत कपिल, पशुपालन निदेशक उज्जवल सिंह, बीआईआईडीसी के एमडी इनायत खान, पीएचईडी के विशेष सचिव संजीव कुमार, श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव सुनील यादव को भी जिम्मेदारी दी गई है.

पथ निर्माण विभाग की विशेष सचिव शैलजा शर्मा, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव जितेंद्र गुप्ता, तकनीकी सेवा आयोग के विशेष सचिव अरुणाभ वर्मा, पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह, भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, आवास बोर्ड के एमडी राजीव श्रीवास्तव, कृषि विभाग के विशेष सचिव शैलेंद्र कुमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव महावीर शर्मा और योजना एवं विकास विभाग के अपर सचिव रंजीत कुमार, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक सुहर्ष भगत, निर्वाचन विभाग के अपर सीईओ प्रशांत कुमार और शिक्षा विभाग के अपर सचिव सज्जन आर. को केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पांचों राज्यों में तैनाती की जाएगी.

चुनाव कराने जाते रहे हैं अधिकारी : दरअसल, देश में जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो दूसरे राज्यों के आईएएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के तौर पर तैनाती की जाती है. ऐसे में बिहार में एक साथ 20 विभागों के अधिकारियों के जाने से कार्यों पर असर पड़ना तय है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार के इन 10 DM को किया जाएगा सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट

TAGGED:

ELECTION IN FIVE STATES
बिहार के आईएएस अधिकारी
BIHAR NEWS
बिहार के 44 आईएएस अधिकारी
BIHAR IAS OFFICERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.