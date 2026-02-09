ETV Bharat / state

बिहार के 44 IAS अधिकारी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं चुनाव कराने, देखें पूरी लिस्ट

पटना : पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के 44 अधिकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर चुनाव कराने जाएंगे. चुनाव आयोग ने बिहार के वरीय आईएएस अधिकारियों का चयन किया है. चुनाव आयोग ने बिहार के आईएएस अधिकारियों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है. पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में 2 महीने तक चुनाव की कमान बिहार के अधिकारी संभालेंगे

20 विभागों से 44 अधिकारी : इसी महीने 5 फरवरी को दिल्ली में इन अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है. चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिया है. बिहार सरकार के 44 वरीय अधिकारी 20 विभिन्न विभागों से हैं और इसके कारण बिहार सरकार के कामकाज पर अगले 2 महीने तक असर पड़ना तय है.

कौन-कौन IAS जाएंगे? : जिन विभागों के अधिकारियों को चुनाव आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है उसमें योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मयंक वरवड़े, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव प्रतिमा सतीश वर्मा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज पाल, समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी शामिल हैं.

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव दिवेश सेहत, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव संदीप पुडकलवट्टी, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा को जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार, श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद, वाणिज्यकर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मो. सोहैल, लघु संसाधन विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी, ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के सचिव कंवल तनुज, वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल को भी भेजा जा रहा है.