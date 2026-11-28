ETV Bharat / state

उदयपुर संभाग में उप प्रधान चुनाव : ओगणा में कुल से 1 वोट ज्यादा निकला, भैंसरोड़गढ़ में मतदान करने नहीं पहुंची प्रत्याशी

डूंगरपुर पंचायत समिति में जीत के बाद जश्न मनाते हुए ( ETV Bharat Dungarpur )

उदयपुर : प्रदेश में शनिवार को पंचायत समिति उप प्रधान के चुनाव के साथ ही सियासी तस्वीर एक बार फिर साफ हो गई. इस बार उदयपुर संभाग में भी मुकाबले काफी रोचक रहे. उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूंबर तक कई जगह चुनावी उठापटक देखने को मिली. कहीं मुकाबला कांटे का रहा, तो कहीं राजनीतिक समीकरणों ने नतीजों को दिलचस्प बना दिया. देखिए, उदयपुर संभाग में उप प्रधान के चुनाव में क्या कुछ रहा खास....