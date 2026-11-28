उदयपुर संभाग में उप प्रधान चुनाव : ओगणा में कुल से 1 वोट ज्यादा निकला, भैंसरोड़गढ़ में मतदान करने नहीं पहुंची प्रत्याशी
प्रतापगढ़ जिले सुहागपुरा में बीएपी के 10 सदस्य होने के बावजूद बीएपी प्रत्याशी को केवल एक वोट मिला.
Published : November 28, 2026 at 9:05 PM IST
उदयपुर : प्रदेश में शनिवार को पंचायत समिति उप प्रधान के चुनाव के साथ ही सियासी तस्वीर एक बार फिर साफ हो गई. इस बार उदयपुर संभाग में भी मुकाबले काफी रोचक रहे. उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूंबर तक कई जगह चुनावी उठापटक देखने को मिली. कहीं मुकाबला कांटे का रहा, तो कहीं राजनीतिक समीकरणों ने नतीजों को दिलचस्प बना दिया. देखिए, उदयपुर संभाग में उप प्रधान के चुनाव में क्या कुछ रहा खास....
उदयपुर जिला : उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में शनिवार को उप प्रधान पद के लिए चुनाव हुए. वल्लभनगर और कल्याणपुर पंचायत समिति में उप प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए. वहीं, ओगणा में मतगणना के दौरान 15 की जगह 16 वोट निकलने से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए. ओगणा पंचायत समिति में कुल 15 वार्ड हैं. मतदान के बाद मतगणना में एक वोट अधिक मिलने पर इसकी रिपोर्ट झाड़ोल उपखंड अधिकारी के जरिए जिला कलेक्टर को भेजी गई. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि मामले की पूरी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन विभाग को भेज दी गई है. विभाग के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. ऐसी स्थिति में चुनाव दोबारा कराने की संभावना है.
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इधर, भींडर पंचायत समिति में उप प्रधान चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज रही. भाजपा के टिकट पर वार्ड 7 से जीतीं कांग्रेस की दिव्या कुंवर ने उप प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया. कांग्रेस की ओर से जितेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं. भींडर में कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन एक दिन पहले भाजपा ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की थी. इससे पहले वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र शक्तावत ने दिव्या कुंवर के लापता होने पर भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए थे.
राजसमंद में सभी 9 पंचायत समितियों में कांग्रेस के उप प्रधान : पंचायतीराज चुनाव के तहत राजसमंद जिले की 9 पंचायत समितियों में उप प्रधान के चुनाव में सभी जगह कांग्रेस प्रत्याशी ही उप प्रधान निर्वाचित हुए. गढ़बोर चारभुजा पंचायत समिति में भाजपा का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे कांग्रेस के कालूराम प्रजापत उप प्रधान निर्वाचित हो गए. जबकि कुंभलगढ़ में मांगीलाल मेघवाल निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित हो गए. इसी तरह आमेट में कांग्रेस की कंचन गुर्जर, राजसमंद में कांग्रेस के बंशीलाल तेली, रेलमगरा में कांग्रेस की खुशबू अहीर, भीम में कांग्रेस के अभिषेक सिंह, देवगढ़ में कांग्रेस की पूजा मेवाड़ा, खमनोर पंचायत समिति में कांग्रेस के रामचंद्र जोशी और देलवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस के श्रवणसिंह झाला को उप प्रधान निर्वाचित किया गया है.
प्रतापगढ़ जिला : प्रतापगढ़ जिले की आठों पंचायत समितियों में शनिवार को उप प्रधान पद के लिए हुए चुनाव ने सियासी दलों के गणित को पूरी तरह उलट-पलट कर रख दिया. सबसे चौंकाने वाले नतीजे सुहागपुरा, प्रतापगढ़ और अरनोद पंचायत समिति में देखने को मिले. 8 पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस को दो-दो जगह सफलता मिली, जबकि भारत आदिवासी पार्टी ने तीन पंचायत समितियों में उप प्रधान बनाने में कामयाबी हासिल की. एक पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर चौंका दिया.
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लॉटरी से हुआ फैसला : प्रतापगढ़ पंचायत समिति में भाजपा के 8, कांग्रेस के 7 और बीएपी के 2 सदस्य थे. यहां कांग्रेस की ज्योति नागदा और भाजपा के भारत सिंह को 8-8 मत मिले. एक वोट खारिज होने के बाद मुकाबला बराबरी पर रहा. आखिरकार लॉटरी प्रक्रिया से फैसला हुआ, जिसमें भाजपा के भारत सिंह विजयी रहे. यहां सबसे बड़ा सियासी सवाल बीएपी के दो सदस्यों की भूमिका को लेकर खड़ा हुआ. एक वोट खारिज हुआ, जबकि दूसरा वोट कांग्रेस के पक्ष में जाने से भाजपा को लॉटरी का फायदा मिला. यानी संख्या बल में भाजपा आगे थी, लेकिन जीत का रास्ता मतदान के बाद ही साफ हुआ.
सदस्य 10, वोट मिला एक: अरनोद में भाजपा और बीएपी के पास 6-6 सदस्य थे, जबकि कांग्रेस के 3 सदस्य थे. कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन मुकाबले में बीएपी के कंवरलाल मीणा को 8 और भाजपा के राहुल डांगी को 7 मत मिले. निर्दलीय राजू बाई को एक भी मत नहीं मिला. बीएपी प्रत्याशी को अपने छह सदस्यों से अधिक दो मत मिले, जबकि भाजपा को भी एक अतिरिक्त मत मिला. ऐसे में यहां भी क्रॉस वोटिंग के संकेत साफ दिखाई दिए. सबसे चौंकाने वाला परिणाम सुहागपुरा में आया. यहां बीएपी के 10 सदस्य होने के बावजूद पार्टी की प्रत्याशी पूजा मीणा को केवल एक मत मिला. भाजपा के शांतिलाल गुर्जर को 3 और निर्दलीय टीना डिंडोर को 9 मत मिले. वहीं धमोतर में भाजपा की सुगना बाई 10-5 से विजयी रहीं. पीपलखूंट में बीएपी के रकमेश्वर निनामा ने 12-5 से जीत दर्ज की. दलोट में बीएपी के प्रभुलाल 8 मत लेकर विजयी रहे. छोटीसादड़ी में कांग्रेस के गुलाब चन्द को 15 मत मिले, जबकि धरियावद में कांग्रेस के पिंटूलाल ने भाजपा के मुकेश को 18-6 से हराया.
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चित्तौड़गढ़ जिला : चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में कांग्रेस के भैरूलाल गाडरी निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित हुए है. इससे पहले उप प्रधान को लेकर भैरूलाल गाडरी के साथ कैलाश लौहार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया. लेकिन तय समय तक नाम वापस लेने पर भैरूलाल गाडरी निर्विरोध उप प्रधान चुने गए. चित्तौड़गढ़ में आरएलपी से जीती शंकरी भील का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कराया गया. वहीं कांग्रेस की ओर से ज्योति शीतल नामधराणी का नामांकन दाखिल कराया गया. भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई शंकरी देवी भील 14 के मुकाबले 15 मतों से विजयी हुई. इधर, निम्बाहेड़ा में कांग्रेस के 18 और भाजपा के 5 सदस्य निर्वाचित हुए थे. यहां कांग्रेस की सुधा जैन ने भाजपा के उमेश धाकड़ को हराया.
निर्दलीय प्रत्याशी वोट देने नहीं पहुंची : भैंसरोड़गढ़ में भाजपा की दीपिका होगी निर्दलीय उप प्रधान : शुक्रवार को प्रधान के चुनाव में भैंसरोड़गढ़ में रोचक मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें कांग्रेस से जीती तनु जैन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा से समर्थन हासिल करते हुए 10-5 से प्रधानी के पद पर कब्जा जमाया था. वहीं 15 सदस्यीय पंचायत समिति में 9 कांग्रेस के विजयी हुए. एक आरएलपी और 5 भाजपा के सदस्य हैं. भाजपा की दीपिका कंवर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया. वहीं कांग्रेस की और से प्रदीप गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया. मतदान के दौरान दीपिका कंवर के साथ कुल 9 प्रत्याशी मतदान करने के लिए पहुंचे, लेकिन निर्दलीय के रूप में खड़ी हुई लीला बाई दोपहर 4 बजे तक मतदान करने नहीं पहुंची.
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डूंगरपुर में में भाजपा के 7, कांग्रेस और बीएपी के 3-3 उप प्रधान : डूंगरपुर जिले की 14 पंचायत समितियों में उप प्रधान पद के चुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) को 3-3 पंचायत समितियों में उप प्रधान पद मिला. एक पंचायत समिति में कांग्रेस के सहयोग से निर्दलीय प्रत्याशी उप प्रधान बनने में सफल रही. सबसे रोचक मुकाबला सीमलवाड़ा में देखने को मिला, जहां भाजपा के पंचायत समिति सदस्य परेश पटेल ने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीएपी प्रत्याशी को एक वोट से हराकर उप प्रधान की कुर्सी हासिल की.
यहां निर्विरोध जीते प्रत्याशी : जिले की साबला, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, पाडवा, बिछीवाड़ा, आसपुर और भंडारी पंचायत समितियों में भाजपा के उप प्रधान निर्वाचित हुए. वहीं डूंगरपुर, दोवड़ा और गामड़ी अहाड़ा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की. चिखली, झोथरी और गलियाकोट पंचायत समितियों में बीएपी के प्रत्याशियों ने उप प्रधान पद हासिल किया. पाल देवल में कांग्रेस के सहयोग से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. भंडारी पंचायत समिति में भाजपा की लीला देवी निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित हुईं. पाल देवल में निर्दलीय मोनिका डामोर और चिखली में बीएपी के दिनेश डामोर भी निर्विरोध चुने गए.
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कांग्रेस के सहयोग से निर्दलीय बना उप प्रधान : सीमलवाड़ा में निर्दलीय परेश पटेल ने बीएपी के अब्दुल गनी शेख को एक वोट से हराया. खास बात यह रही कि परेश पटेल भाजपा के पंचायत समिति सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था. कांग्रेस के सहयोग से वे उप प्रधान बनने में सफल रहे. इससे पहले सीमलवाड़ा में भाजपा सदस्यों के समर्थन से कांग्रेस के महेंद्र भगोरा प्रधान निर्वाचित हुए थे. साबला पंचायत समिति में भाजपा के भूपेंद्र सिंह ने बीएपी की देवू कंवर को 3 मतों से हराया. बिछीवाड़ा में भाजपा की अनिता गमेती ने कांग्रेस की कल्पना पटेल को 3 मतों से पराजित किया. इस चुनाव में उन्हें बीएपी का समर्थन मिला. आसपुर में भाजपा के सुशील जैन ने निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राणावत को 3 मतों से हराया.
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हारे निर्दलीय प्रत्याशी : गलियाकोट में बीएपी के विशाल ने भाजपा के मुकेश को 7 मतों से शिकस्त दी. डूंगरपुर पंचायत समिति में कांग्रेस की सुनीता ने बीएपी के बलवंत को 7 मतों से हराया. पाडवा में भाजपा के शिवराम ने निर्दलीय प्रत्याशी भरतलाल को एक वोट से हराकर जीत दर्ज की. सागवाड़ा में भाजपा के धूलचंद पाटीदार ने बीएपी के अक्षय को 5 मतों से पराजित किया. दोवड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस के मोतीलाल रोत ने निर्दलीय प्रत्याशी जयश्री खांट को 6 मतों से हराया. गामड़ी अहाड़ा में कांग्रेस के नगीनराम भगोरा उप प्रधान निर्वाचित हुए. वहीं झोथरी में बीएपी के विमल प्रकाश परमार ने उप प्रधान पद हासिल किया.