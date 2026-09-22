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उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव की तारीख घोषित, जानिए डेट और किसका टर्म हो रहा पूरा

राज्यसभा चुनाव ( Etv Bharat )

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने देश के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 25 नवंबर 2026 को खाली हो रही 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. उत्तर उत्तर प्रदेश की 10 राज्य सभा सीटों और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है. उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तिथि का ऐलान: निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 16 अक्टूबर को सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा. फिर 16 अक्टूबर की शाम 5:00 बजे से मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इस चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे. भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट (Courtesy- Election Commission of India) नरेश बंसल का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा हो रहा है: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है. वर्तमान समय में इन सीटों पर अरुण सिंह, गीता एलायंस चन्द्रप्रभा, नीरज शेखर, बृजलाल, प्रो राम गोपाल यादव, रामजी, बीएल वर्मा, सीमा, डॉ दिनेश शर्मा, हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने 11 सितंबर 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके चलते उत्तर प्रदेश में एक राज्य सभा सीट पहले ही खाली हो गई थी. इसी तरह उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है. वर्तमान समय में इस सीट से नरेश बंसल सांसद हैं.