ETV Bharat / state

उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव की तारीख घोषित, जानिए डेट और किसका टर्म हो रहा पूरा

उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तिथि का ऐलान, 16 अक्टूबर को होगा मतदान।

RAJYA SABHA ELECTION DATE
राज्यसभा चुनाव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 11:49 AM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने देश के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 25 नवंबर 2026 को खाली हो रही 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. उत्तर उत्तर प्रदेश की 10 राज्य सभा सीटों और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है.

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तिथि का ऐलान: निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 16 अक्टूबर को सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा. फिर 16 अक्टूबर की शाम 5:00 बजे से मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इस चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे.

Rajya Sabha Election date
भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट (Courtesy- Election Commission of India)

नरेश बंसल का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा हो रहा है: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है. वर्तमान समय में इन सीटों पर अरुण सिंह, गीता एलायंस चन्द्रप्रभा, नीरज शेखर, बृजलाल, प्रो राम गोपाल यादव, रामजी, बीएल वर्मा, सीमा, डॉ दिनेश शर्मा, हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने 11 सितंबर 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके चलते उत्तर प्रदेश में एक राज्य सभा सीट पहले ही खाली हो गई थी. इसी तरह उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है. वर्तमान समय में इस सीट से नरेश बंसल सांसद हैं.

Rajya Sabha Election date
भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट (Courtesy- Election Commission of India)

दरअसल, साल 2020 के नवंबर महीने में उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ था. उसमें एकमात्र नरेश बंसल ने ही नामांकन दाखिल किया था. इसके चलते नरेश बंसल निर्विरोध चुनकर राज्यसभा पहुंचे थे. अब बतौर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है. ऐसे में उत्तराखंड में खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है. लिहाजा, जल्द ही भाजपा अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है.

राज्यसभा के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान

  • चुनाव संबंधित नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे।
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर रखी गई है।
  • 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
  • 9 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापसी की तिथि रखी गई है।
  • 16 अक्टूबर को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा।
  • 16 अक्टूबर को शाम 5:00 से मतों की गणना होगी।
  • 19 अक्टूबर से पहले चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा।

उत्तराखंड में राज्यसभा की हैं कितनी सीटें? उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं. अभी इन तीन सीटों पर नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट और कल्पना सैनी सांसद हैं. महेंद्र भट्ट को 20 फरवरी 2024 को उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सांसद घोषित किया गया था. उन्होंने 25 अप्रैल 2024 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की थी. राज्यसभा सांसद के रूप में महेंद्र भट्ट का 6 वर्ष का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 को पूरा होगा.

डॉ. कल्पना सैनी 5 जुलाई 2022 को उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई थीं. उन्होंने 8 जुलाई 2022 को राज्यसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी. डॉ. कल्पना सैनी का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल 4 जुलाई 2028 तक है.

ये भी पढ़ें: मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि चंपत राय पूरी तरह निर्दोष हैं: नरेश बंसल

Last Updated : September 22, 2026 at 12:02 PM IST

TAGGED:

RAJYA SABHA ELECTION UTTARAKHAND
NARESH BANSAL TERM COMPLETED
उत्तराखंड राज्यसभा सीट चुनाव
नरेश बंसल कार्यकाल पूरा
RAJYA SABHA ELECTION DATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.