संदेह के घेरे में 63 लाख से अधिक मतदाता, चुनाव आयोग नोटिस भेजकर मांगेगा जवाब! जानें, क्या है मामला
झारखंड में एसआईआर को लेकर लाखों मतदाताओं को चुनाव आयोग नोटिस भेजने वाला है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट
Published : August 6, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 7:24 AM IST
रांचीः झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 63 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजकर चुनाव आयोग जवाब तलब करने जा रहा है. ये वैसे मतदाता हैं जो या तो नो मैपिंग श्रेणी में हैं या जिनका डेमोग्राफिकल सीमिलर इंट्री है.
सबसे ज्यादा तार्किक विसंगति श्रेणी के वोटर है जिनकी संख्या 45,55,227 है. संदेह के घेरे में आए इन मतदाताओं में वैसे वोटर हैं जिनका नाम पिछले एसआईआर से यदि मैच करता है मगर नाम या माता-पिता के नाम में अशुद्धि या जन्म तिथि या एक से अधिक जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है तो उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ेगा.
इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद संचालित दावा-आपत्ति प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में दावा-आपत्ति के ससमय निर्धारण एवं जल्द से जल्द निष्पादन पर जोर दिया गया.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दावा-आपत्ति मामलों की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिलों में उपलब्ध सक्षम पदाधिकारियों की सूची तत्काल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया ससमय प्रभावी ढंग से पूर्ण की जा सके.
- वर्तमान मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मतदाताओं की कुल संख्या– 2,21,01,249.
- विभिन्न कैटेगरी के मतदाता जिन्हें निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी स्तर से नोटिस भेजे जाएंगे- 63,24,116.
- नो मैपिंग वाले वोटर के सत्यापन के लिए- 14,03,205.
- डेमोग्राफिकल सीमिलर इंट्री (DSE) के आधार पर सत्यापन के लिए मतदाताओं की कुल संख्या- 3,65,68.
- तार्किक विसंगति के आधार पर सत्यापन के लिए मतदाताओं की संख्या- 45,55,227.
बगैर सुनवाई के वोटर लिस्ट से नहीं हटेंगे नाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची में नो-मैप अथवा तार्किक विसंगति की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक मतदाता की ईआरओ स्तर पर सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे तथा निर्धारित दस्तावेज एवं तथ्यों के आधार पर ही ईआरओ स्तर पर सकारण आदेश पारित किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार ड्राफ्ट सूची में नो-मैप अथवा तार्किक विसंगति वाले किसी भी मतदाता का नाम बिना विधिसम्मत सुनवाई एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताये गये दिशा निर्देशों के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा.
लिखित रुप में दो बार मिलेगा नोटिस, एक सप्ताह में देना होगा जवाब
चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार निर्धारित तिथि को सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के समक्ष संबंधित वोटर को उपस्थित होना पड़ेगा. यदि पहली बार भेजे गए नोटिस पर संबंधित मतदाता उपस्थित नहीं होते हैं तो दूसरी नोटिस जारी की जाएगी और उसके बाद सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा.
नोटिस का साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है. इस तरह से राज्य के 63 लाख से अधिक मतदाताओं का तीन अक्टूबर तक जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
बता दें कि 5 अगस्त को जारी मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में संदेह के घेरे में आए इन सभी 63,24,116 मतदाताओं का नाम शामिल है और समुचित साक्ष्य नहीं देने पर इनका नाम वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन में हटा दिया जाएगा. इससे पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान पहले से वोटर लिस्ट में शामिल 4361987 मतदाताओं का नाम हटाया जा चुका है.
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