चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलने आज से दो दिन गोरखपुर में मंथन करेगी चुनाव आयोग की टीम
विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों को लेकर आयोग और केंद्र सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी गोरखपुर पहुंच गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:25 AM IST
गोरखपुर: वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में बुधवार को आयोग और केंद्र सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी गोरखपुर पहुंच गए हैं.
आज गुरुवार 26 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग भी गोरखपुर आएंगे. उनके नेतृत्व में दो दिनों तक पांच मंडलों के 17 जनपदों की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी.
उच्चस्तरीय बैठक को लेकर प्रशासनिक और निर्वाचन महकमे में हलचल तेज हो गई है. बुधवार को गोरखपुर पहुंचे अधिकारियों में प्रमुख सचिव अरविंद आनंद, सचिव अजय कुमार वर्मा, सचिव संतोष कुमार दुबे, अवर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी और अवर सचिव श्रीमती दीप माला शामिल हैं.
इन अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही गुरुवार से शुरू होने वाली समीक्षा बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे.
26 नवंबर को गोरखपुर में होने वाली बैठक में गोरखपुर, वाराणसी और बस्ती मंडलों के 11 जनपदों की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. इसमें गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज, वाराणसी मंडल के वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर तथा बस्ती मंडल के बस्ती, संतकबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले शामिल हैं.
वहीं, 27 नवंबर को आजमगढ़ और विंध्याचल मंडलों के छह जनपदों की समीक्षा होगी. आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़, मऊ और बलिया तथा विंध्याचल मंडल के मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिले की निर्वाचन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा.
दो दिनों तक चलने वाली इस समीक्षा बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारियों का आकलन किया जाएगा.
आयोग के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से निर्वाचन व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। चुनाव में अभी समय है, लेकिन आयोग ने पहले से ही तैयारियों की पड़ताल शुरू कर दी है, ताकि समय रहते कमियों को दूर कर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की मंडलीय समीक्षा बैठक में रोल प्रेक्षक एवं मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्वाचन संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की.
इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मंडलायुक्त ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली.
उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित आवेदनों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इसके पुनरीक्षण का कार्य पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची में दर्ज होने से छूटने न पाए और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाए.