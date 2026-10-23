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पीलीभीत की मतदाता सूची में मिली गड़बड़ी के मामले में चुनाव आयोग का एक्शन

उन्होंने कहा की प्राप्त जांच आख्या के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत के मतदाता पंजीकरण केन्द्र के कम्प्यूटर सहायक (वीआरसी ऑपरेटर) द्वारा कुल 13,779 फॉर्म-8 की प्रविष्टि की गई. दिनांक 16 जुलाई तक कुल 4,717 फॉर्मों तथा शेष 9,062 फॉर्मों की प्रविष्टि दिनांक 17 जुलाई से 29 अगस्त के मध्य की गयी. इन सभी प्रविष्टियों से संबंधित कोई भी फॉर्म अथवा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया. इन 13,779 फॉर्म-8 में से कुल 10,470 फॉर्मों को स्वीकृत एवं 3,309 फॉर्मों को अस्वीकृत किया गया. इस प्रकार 10,470 प्रविष्टियों में गड़बड़ी पायी गयी.



प्रविष्टियों में गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार 127-पीलीभीत के मतदाता पंजीकरण केन्द्र के कम्प्यूटर सहायक (वीआरसी ऑपरेटर) तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत में दिनांक 16 जुलाई तक एवं दिनांक 17 जुलाई से 29 अगस्त तक तैनात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को इस प्रकरण में दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं.



प्रकरण में दोषी पाये जाने के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत के मतदाता पंजीकरण केन्द्र के कम्प्यूटर सहायक की सेवा समाप्ति के आदेश दिये गये हैं. दोनों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ई0आर0ओ0) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं.



इस मामले की गहन जांच कराकर विस्तृत आख्या एक दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत को दिये गये हैं. इसके अतिरिक्त फॉर्म-8 संबंधी जिन प्रविष्टियों में गड़बड़ी पायी गयी है, उन सभी प्रविष्टियों को नियमानुसार मानक के अनुरूप ठीक कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.



बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस करके इस पर कारण को मीडिया के माध्यम से सबूत के साथ पेश किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी.