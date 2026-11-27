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निर्वाचन आयोग ने की तीन मंडलों की समीक्षा बैठक; एक महीने में कमियां दूर करने के निर्देश

गोरखपुर में निर्वाचन आयोग ने की तीन मंडलों की समीक्षा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बैठक हुई. वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग मनीष गर्ग की अध्यक्षता में गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी मंडलों के 11 जनपदों के निर्वाचन अधिकारियों, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी रेंज, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की अब तक की तैयारियों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कानून-व्यवस्था, चुनावी अपराधों, ईवीएम जागरूकता, वेबकास्टिंग, प्रशिक्षण, निगरानी व्यवस्था और निर्वाचन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई.

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. (Video Credit: ETV Bharat) बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि तीनों मंडलों के सभी 11 जिलों के अधिकारियों द्वारा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया. भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से पूरी गंभीरता के साथ की जाएं, ताकि चुनाव के समय किसी भी स्तर पर कमी न रहे. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदाता सुविधा, सुरक्षा, पारदर्शिता और चुनावी व्यवस्था से जुड़े सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कमियों को चिह्नित कर एक माह के भीतर दुरुस्त किया जाए. 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है. विशेष पुनरीक्षण के दौरान कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. 28-29 नवंबर को विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने और आवश्यक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं और जिन पात्र मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज नहीं है, उनसे अपील की गई है कि वह अभियान में पहुंचकर अपना फार्म-6 भरें. मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं. सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बनाई जाए. इसके लिए बीएलओ और निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने, पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.