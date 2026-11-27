निर्वाचन आयोग ने की तीन मंडलों की समीक्षा बैठक; एक महीने में कमियां दूर करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के संभावित मतदाताओं की संख्या 84 लाख के आसपास है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:25 AM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बैठक हुई. वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग मनीष गर्ग की अध्यक्षता में गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी मंडलों के 11 जनपदों के निर्वाचन अधिकारियों, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीआईजी रेंज, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की अब तक की तैयारियों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कानून-व्यवस्था, चुनावी अपराधों, ईवीएम जागरूकता, वेबकास्टिंग, प्रशिक्षण, निगरानी व्यवस्था और निर्वाचन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई.
बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि तीनों मंडलों के सभी 11 जिलों के अधिकारियों द्वारा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया. भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से पूरी गंभीरता के साथ की जाएं, ताकि चुनाव के समय किसी भी स्तर पर कमी न रहे.
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदाता सुविधा, सुरक्षा, पारदर्शिता और चुनावी व्यवस्था से जुड़े सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कमियों को चिह्नित कर एक माह के भीतर दुरुस्त किया जाए.
28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है. विशेष पुनरीक्षण के दौरान कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.
28-29 नवंबर को विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने और आवश्यक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं और जिन पात्र मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज नहीं है, उनसे अपील की गई है कि वह अभियान में पहुंचकर अपना फार्म-6 भरें. मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं.
सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बनाई जाए. इसके लिए बीएलओ और निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने, पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.
मतदाता किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार कराने पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि आम नागरिक अपनी शिकायत और समस्या निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचा सकें. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम की त्रुटियों को ठीक कराने और पुनरीक्षण से संबंधित समस्याओं के निस्तारण में हेल्पलाइन प्रभावी भूमिका निभाए.
युवा मतदाताओं पर विशेष फोकस: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने युवा मतदाताओं को लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि 18 और 19 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रथम मतदाता यानी फर्स्ट वोटर के रूप में विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में शामिल कराया जाए.
उत्तर प्रदेश में इन आयु वर्ग के युवाओं की संख्या बड़ी है. ऐसे में विशेष पुनरीक्षण के दौरान इनका पंजीकरण सुनिश्चित करना निर्वाचन अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए. स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के संभावित मतदाताओं की संख्या लगभग 84 लाख के आसपास है. इनमें पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए.
उन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नामों की स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है. 17 नवंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को सूची देखने, अपना नाम जांचने और आवश्यक सुधार कराने का अवसर दिया गया है.
बैठक में उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग भानु प्रकाश येतुरू, उप निर्वाचन आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित, प्रमुख सचिव भारत निर्वाचन आयोग अरविंद आनंद, सचिव भारत निर्वाचन आयोग अजय कुमार वर्मा, सचिव भारत निर्वाचन आयोग संतोष कुमार दूबे, अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग प्रफुल्ल अवस्थी, अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग दीप माला, उप निदेशक (मीडिया) भारत निर्वाचन आयोग अपूर्व कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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