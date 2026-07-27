प्रशांत किशोर के 24 घंटे के अल्टीमेटम के आगे झुका चुनाव आयोग, बांकीपुर उपचुनाव से हटीं जीविका दीदियां
प्रशांत किशोर के अल्टीमेटम के बाद चुनाव आयोग ने बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं की चुनावी ड्यूटी लगाने पर रोक लगाई
Published : July 27, 2026 at 8:56 PM IST
पटना: बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदी की भूमिका को लेकर जन सुराज पार्टी हमलावर थी. पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई थी. प्रशांत किशोर के द्वारा आंदोलन की चेतावनी देने के बाद चुनाव आयोग की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने आयोग के फैसले पर प्रसन्नता जताई है.
चुनावी प्रक्रिया से जीविका दीदी अलग: मनोज भारती ने कहा कि जब हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बांकीपुर उपचुनाव में किसी भी गैर-सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी, जैसे जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं समेत अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी. इससे संबंधित एक निर्देश उन्होंने पटना के जिला अधिकारी को भी दिया है.
बांकीपुर में तैनात है 201 विधायक: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि हमारे शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से 30 सांसद, 201 विधायक, तमाम पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद अपने-अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरे बांकीपुर क्षेत्र में हैं. इन सभी के लिए सरकारी सुविधाओं, गाड़ियों और सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल भी चुनाव की आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है. इसका संज्ञान चुनाव पदाधिकारी को लेना चाहिए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहमति: मनोज भारती ने कहा कि जन सुराज द्वारा ज्ञापन दिए जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर सहमति जताई कि जो कुछ हो रहा है, वह उचित नहीं है और इस पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए. हमने 17 जुलाई को दिए गए ज्ञापन में यह भी कहा था कि इतने वीवीआईपी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ बांकीपुर में घूम रहे हैं, जिससे लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है.
"मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर सहमति जताई कि जो कुछ हो रहा है, वह उचित नहीं है और इस पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए."- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष,जन सुराज पार्टी
"आदर्श आचार संहिता की उड़ाई जा रहीं धज्जियां": वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि किस प्रकार इस उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इसका सच भी उन्होंने मीडिया के सामने रखा था.
24 घंटे का अल्टीमेटम: कुमार सौरभ ने आगे बताया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों, जिनमें जीविका दीदियां और आंगनबाड़ी सहायिकाएं शामिल हैं, इनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बांकीपुर उपचुनाव में नियुक्ति नहीं होनी चाहिए. इसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का आश्वासन: कुमार सौरभ ने कहा कि इसके बाद रविवार शाम को जन सुराज का एक शिष्टमंडल चुनाव पर्यवेक्षक से जाकर मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा था. आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जन सुराज की मांग को मानते हुए आज आश्वासन दिया है कि बांकीपुर उपचुनाव में किसी भी गैर-सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनियुक्ति नहीं होगी.
"जन सुराज की मांग को मानते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज आश्वासन दिया है कि बांकीपुर उपचुनाव में किसी भी गैर-सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनियुक्ति नहीं होगी."- कुमार सौरभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जन सुराज पार्टी
इसे भी पढ़ें-
जनसुराज लड़ेगी बांकीपुर उपचुनाव, प्रशांत किशोर बोले- BJP को घर में घुसकर हराएंगे
बांकीपुर उपचुनाव LIVE: BJP से नीरज सिन्हा, जन सुराज से प्रशांत किशोर ने किया नामांकन, JJD उम्मीदवार वीणा मानवी गिरफ्तार