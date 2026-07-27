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प्रशांत किशोर के 24 घंटे के अल्टीमेटम के आगे झुका चुनाव आयोग, बांकीपुर उपचुनाव से हटीं जीविका दीदियां

पटना: बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदी की भूमिका को लेकर जन सुराज पार्टी हमलावर थी. पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई थी. प्रशांत किशोर के द्वारा आंदोलन की चेतावनी देने के बाद चुनाव आयोग की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने आयोग के फैसले पर प्रसन्नता जताई है.

चुनावी प्रक्रिया से जीविका दीदी अलग: मनोज भारती ने कहा कि जब हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बांकीपुर उपचुनाव में किसी भी गैर-सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी, जैसे जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं समेत अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी. इससे संबंधित एक निर्देश उन्होंने पटना के जिला अधिकारी को भी दिया है.

जन सुराज पार्टी (ETV Bharat)

बांकीपुर में तैनात है 201 विधायक: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि हमारे शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से 30 सांसद, 201 विधायक, तमाम पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद अपने-अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरे बांकीपुर क्षेत्र में हैं. इन सभी के लिए सरकारी सुविधाओं, गाड़ियों और सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल भी चुनाव की आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है. इसका संज्ञान चुनाव पदाधिकारी को लेना चाहिए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहमति: मनोज भारती ने कहा कि जन सुराज द्वारा ज्ञापन दिए जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर सहमति जताई कि जो कुछ हो रहा है, वह उचित नहीं है और इस पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए. हमने 17 जुलाई को दिए गए ज्ञापन में यह भी कहा था कि इतने वीवीआईपी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ बांकीपुर में घूम रहे हैं, जिससे लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है.

"मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर सहमति जताई कि जो कुछ हो रहा है, वह उचित नहीं है और इस पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए."- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष,जन सुराज पार्टी