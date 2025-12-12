छत्तीसगढ़ में SIR का समय एक सप्ताह और बढ़ा, जानिए पूरा शेड्यूल
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने छत्तीसगढ़ समेत छह राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 1:21 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची संशोधन की अवधि बढ़ा दी गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) की अवधि एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दी है. अब 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे. 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर नया संशोधित कार्यक्रम लागू किया गया है.
दूसरी बार बढ़ा समय: सबसे पहले 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरने की अवधि तय की गई थी. इसके बाद 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया. अब एक हफ्ते और बढ़ाते हुए 18 दिसंबर कर दिया गया है.
छत्तीसगढ़ का नया संशोधित कार्यक्रम
- गणना चरण (फॉर्म भरना)- 4 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक
- कंट्रोल टेबल अपडेट और ड्राफ्ट सूची की तैयारी- 19 से 22 दिसंबर 2025
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन- 23 दिसंबर 2025
- दावे और आपत्तियां जमा करने की अवधि- 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026
- नोटिस, सुनवाई और सत्यापन कार्य- 23 दिसंबर से 14 फरवरी 2026
- स्वास्थ्य मापदंड जांच- 17 फरवरी 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 21 फरवरी 2026
बीएलओ और बीएलए की बैठकें जारी: मतदाता सूची को और अधिक सही बनाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर BLO और राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLA) की बैठकें हो रही हैं. इसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत या दो बार नाम दर्ज (डुप्लीकेट) जैसे मतदाताओं की जांच हो रही है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने BLA को बैठकों में भेजें और 18 दिसंबर 2025 तक किसी भी गलती की जानकारी BLO को दें.
अन्य राज्यों में संशोधन कार्यक्रम
- तमिलनाडु और गुजरात में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख- 14 दिसंबर 2025 और ड्राफ्ट सूची प्रकाशन- 19 दिसंबर 2025
- मध्य प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख- 18 दिसंबर 2025 और ड्राफ्ट सूची प्रकाशन- 23 दिसंबर 2025
- उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख- 26 दिसंबर 2025 और ड्राफ्ट सूची प्रकाशन- 31 दिसंबर 2025