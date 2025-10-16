ETV Bharat / state

वोटर आईडी बनाने में उम्र से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ पर चुनाव आयोग गंभीर, कड़ी कार्रवाई के निर्देश!

रांचीः पाकुड़ के बाद लोहरदगा से फर्जी आधार कार्ड के जरिए बनाए जा रहे वोटर कार्ड पर चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देशित किया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि प्रपत्र 6, 7 एवं 8 का निष्पादन आयोग के निर्देशानुसार होता है. लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अन्य सरकारी लाभ लेने के उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों/प्रज्ञा केंद्रों/ साइबर कैफे इत्यादि द्वारा आयु से संबंधित वांक्षित दस्तावेजों के आयु में छेड़छाड़ कर वोटर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर अपलोड किया जा रहा है.

उन्होंने ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर वोटर आईडी बनाने के क्रम में ऐसे संदिग्ध दस्तावेज पाए जाते हैं तो संलिप्त व्यक्तियों/प्रज्ञा केंद्रों/साइबर कैफे इत्यादि पर आवश्यक कार्यवाही की जाए.

ऐसे मामला प्रकाश में आया

लोहरदगा में मतदाता बनने के लिए किए गए विधिवत आवेदन में संलग्न आधार कार्ड में जन्म तारीख में छेड़छाड़ का मामला पाया गया. आयोग के द्वारा उस आधार नंबर को वेरिफाई किया गया तो वह फर्जी पाया गया. यह भी देखा गया है कि मंईया योजना सहित अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ लाभार्थियों ने उम्र को फर्जी रुप से आधार पेपर में इंट्री कराकर इसका लाभ लेने की कोशिश की.