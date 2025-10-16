ETV Bharat / state

वोटर आईडी बनाने में उम्र से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ पर चुनाव आयोग गंभीर, कड़ी कार्रवाई के निर्देश!

झारखंड के दो जिलों से फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनाने के मामले को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है.

Election Commission serious on issue of tampering of age related documents in making voter ID in Jharkhand
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दफ्तर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
रांचीः पाकुड़ के बाद लोहरदगा से फर्जी आधार कार्ड के जरिए बनाए जा रहे वोटर कार्ड पर चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देशित किया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि प्रपत्र 6, 7 एवं 8 का निष्पादन आयोग के निर्देशानुसार होता है. लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अन्य सरकारी लाभ लेने के उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों/प्रज्ञा केंद्रों/ साइबर कैफे इत्यादि द्वारा आयु से संबंधित वांक्षित दस्तावेजों के आयु में छेड़छाड़ कर वोटर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर अपलोड किया जा रहा है.

उन्होंने ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर वोटर आईडी बनाने के क्रम में ऐसे संदिग्ध दस्तावेज पाए जाते हैं तो संलिप्त व्यक्तियों/प्रज्ञा केंद्रों/साइबर कैफे इत्यादि पर आवश्यक कार्यवाही की जाए.

ऐसे मामला प्रकाश में आया

लोहरदगा में मतदाता बनने के लिए किए गए विधिवत आवेदन में संलग्न आधार कार्ड में जन्म तारीख में छेड़छाड़ का मामला पाया गया. आयोग के द्वारा उस आधार नंबर को वेरिफाई किया गया तो वह फर्जी पाया गया. यह भी देखा गया है कि मंईया योजना सहित अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ लाभार्थियों ने उम्र को फर्जी रुप से आधार पेपर में इंट्री कराकर इसका लाभ लेने की कोशिश की.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तक जब इसकी शिकायत पहुंची तो आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र भेजा है.

बता दें कि पाकुड़ में मिली शिकायत के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गयी है. डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने जिला के सभी 6 प्रखंडों में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए आठ टीमों का गठन किया है. गठित टीमों में संबंधित थानों के थानेदार के अलावा सीओ, बीडीओ और यूआईडी के डीपीओ को भी शामिल किया गया है.

