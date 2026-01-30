ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर आयोग गंभीर, जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स की होगी तैनाती

झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड
ETV Bharat Jharkhand Team

January 30, 2026

रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है. नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो 4 फरवरी तक चलेगी. इन सबके बीच 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, इन दिनों विधि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है.

बैलेट पेपर के जरिए होने वाले मतदान के लिए 4304 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें अतिसंवेदनशील बूथों की संख्या 896 है. 2445 संवेदनशील बूथ हैं जबकि नॉर्मल बूथों की संख्या सिर्फ 963 है. इस प्रकार से देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव में दो तिहाई बूथ प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील हैं.

जानकारी देते राज्य निर्वाचन सचिव राधेश्याम प्रसाद (etv bharat)

जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार, इस संबंध में जिलों को निर्देश दिया जा चुका है. जिले स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे. इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी की जा रही है.

धनबाद में सबसे ज्यादा अतिसंवेदनशील बूथ

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, धनबाद में सबसे ज्यादा संवेदनशील, अतिसंवेदनशील बूथ बनाए गए हैं. धनबाद नगर निगम के लिए होने वाले चुनाव में कुल 974 बूथों में 643 संवेदनशील और 169 अतिसंवेदनशील बूथ बनाए गए हैं जबकि 158 सामान्य बूथ है. दूसरे नंबर पर रांची नगर निगम क्षेत्र में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या है. इस नगर निगम क्षेत्र में 510 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील 128 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां कुल 909 बूथों में से 271 सामान श्रेणी के बूथ हैं.

इसी तरह से मेदिनीनगर नगर निगम में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यहां 105 संवेदनशील और 13 अतिसंवेदनशील बूथ इस चुनाव में होंगे जबकि सामान्य श्रेणी के 14 बूथ होंगे. गौरतलब है कि झारखंड में हो रहे 48 नगर निकाय क्षेत्रों के चुनाव में 9 नगर निगम हैं, 19 नगर परिषद हैं और नगर पंचायतों की संख्या 20 हैं.

JHARKHAND MUNICIPAL ELECTIONS
झारखंड निकाय चुनाव 2026
JHARKHAND CIVIC ELECTIONS 2026
निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था
ELECTION COMMISSION SERIOUS

