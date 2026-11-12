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यदि आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो चुनाव आयोग के साथ व्हाट्सएप पर साझा करें जानकारी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में आयोग करेगा सहायता

रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच चुनाव आयोग ने वैसे युवा जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष हो गई है, लेकिन अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. आयोग ने वैसे युवाओं से उनका नाम, विवरण व उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम और मतदान केंद्र संख्या के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 6200079297 पर भेजने को कहा है, ताकि राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें.

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