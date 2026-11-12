यदि आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो चुनाव आयोग के साथ व्हाट्सएप पर साझा करें जानकारी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में आयोग करेगा सहायता

यदि आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो चुनाव आयोग के साथ व्हाट्सएप पर साझा करें जानकारी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में आयोग करेगा सहायता
झारखंड में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 12, 2026 at 3:30 PM IST
रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच चुनाव आयोग ने वैसे युवा जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष हो गई है, लेकिन अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. आयोग ने वैसे युवाओं से उनका नाम, विवरण व उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम और मतदान केंद्र संख्या के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 6200079297 पर भेजने को कहा है, ताकि राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें.
दावा-आपत्ति संबंधित शिकायत के लिए विशेष कैंप 18 को
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि व्हाट्सएप पर प्राप्त ऐसे युवाओं की जानकारी एईआरओ और बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को आयोजित होनेवाले विशेष कैंप में वैसे लोग जरूर आएं जिन्हें दावा-आपत्ति से संबंधित कोई शिकायत हो.
राज्य में नो मैपिंग के 56.4% सुनवाई पूरी
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत राज्यभर में नो मैपिंग के जिलावार प्रगति के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज 12 नवंबर 2026 तक राज्य में नो मैपिंग श्रेणी के कुल 14,04,033 मामलों में से 7,91,959 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. इस श्रेणी में राज्य का निष्पादन प्रतिशत 56.41 है.
नो मैपिंग श्रेणी के मामलों के निष्पादन में पश्चिमी सिंहभूम जिला 99.97 प्रतिशत, लोहरदगा 98.54 प्रतिशत, देवघर 86.36 प्रतिशत, रामगढ़ 68.08 प्रतिशत व धनबाद में 67.73 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया गया है. वहीं, इस श्रेणी में सबसे कम प्रगति दर्ज करने वाले जिलों में साहिबगंज 35.26 प्रतिशत, पलामू 36.05 प्रतिशत, जामताड़ा 37.81 प्रतिशत, पाकुड़ 43.05 प्रतिशत व गिरिडीह में 46.59 प्रतिशत मामले ही निष्पादित हुए हैं.
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79.63 % मामले निष्पादित
वहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कुल 45,49,961 मामलों में से 36,23,189 मामलों का निष्पादन करते हुए 79.63 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है. अन्य श्रेणी के कुल 1,61,65,853 मामलों में से 1,59,50,081 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जो 98.67 प्रतिशत है.
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामलों के निष्पादन में पश्चिमी सिंहभूम 100 प्रतिशत, लोहरदगा 99.99 प्रतिशत, गुमला 93.32 प्रतिशत, खूंटी 91.56 प्रतिशत व कोडरमा 91.04 प्रतिशत मामलों का निष्पादन करा लिया गया है. वहीं दूसरी ओर, इस श्रेणी में पलामू 61.45 प्रतिशत, साहिबगंज 63.47 प्रतिशत, पाकुड़ 64.96 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां 68.18 प्रतिशत व जामताड़ा में 70.65 प्रतिशत मामलों का ही निष्पादन हो सका है.
अन्य श्रेणी के 98.67 प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी
अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन में सिमडेगा व लोहरदगा दोनों जिलों ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया है, वहीं खूंटी 99.98 प्रतिशत, पश्चिमी सिंहभूम 99.93 प्रतिशत, देवघर 99.91 प्रतिशत व गढ़वा 99.88 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया है. इस श्रेणी में केवल कुछ जिलों में ही थोड़े कार्य बचे हुए हैं.
सीईओ ने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि जिलावार प्रदर्शन के आधार पर सभी जिलों में लंबित मामलों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जा रही है. विशेष रूप से कम प्रगति वाले जिलों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन व निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, त्रुटिरहित व समावेशी बनाने के उद्देश्य से इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है.
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