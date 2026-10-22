झारखंड में वोटर बनने के लिए उत्साहित युवा मतदाता, उम्मीद के अनुरूप नहीं मिल रहे आवेदन, जानिए वजह
चुनाव आयोग को युवा मतदाता पंजीकरण के लिए उम्मीद से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 7:30 PM IST
रांची: झारखंड में इन दिनों मतदाताओं का SIR का कार्य चल रहा है. इस दौरान पहली बार वोटर बन रहे युवा उत्साहित हैं लेकिन उम्मीद के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं. पिछले पुनरीक्षण के बाद 2 साल बीत जाने के बाद भी मतदाता सूची में वृद्धि 4% से कम है, जबकि कम से कम 8 % वृद्धि होनी चाहिए है.
नए मतदाताओं में 3.89 % वृद्धि दर्ज
चुनाव आयोग की 22 अक्टूबर 2026 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के 31,892 मतदान केंद्रों के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 2,21,01,249 मतदाता दर्ज हैं. अब तक Form-6 के 8, 59, 162 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर नए मतदाताओं में 3.89 % वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रति मतदान केंद्र औसतन 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
जिलावार वृद्धि पर नजर डाले तो कोडरमा में 5.80, पलामू में 4.86, पश्चिमी सिंहभूम में 4.85, खूंटी में 4.38 तथा सिमडेगा में 4.35 % रही है. सबसे कम वृद्धि पाकुड़ में 2.85, जामताड़ा में 2.87, देवघर में 2.89, गोड्डा में 3.13 तथा दुमका में 3.22 % दर्ज हुई है.
विधानसभा क्षेत्रवार अब तक धनबाद में 6.18, कोडरमा में 5.80, मझगांव में 5.47, जमशेदपुर पश्चिम में 5.35 तथा डाल्टनगंज में 5.22 % वृद्धि हुई है. वही, चंदनकियारी में 2.56, महेशपुर में 2.65, सारठ में 2.68, नाला में 2.74 तथा गोड्डा में 2.83 % वृद्धि दर्ज की गई है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों को दिए निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा के आधार पर Form-6 आवेदनों के डिजिटाइजेशन तथा पात्र भारतीय नागरिकों के नाम शामिल करने में तेजी लाने का निर्देश दिया कहा है.
शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से युवाओं को पंजीकरण के प्रति जागरूक करना
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि युवा पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का सहयोग अपेक्षित हैं. इस दिशा में शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से युवाओं को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करने तथा पात्र युवाओं से फॉर्म-6 भरवाने की प्रक्रिया को गति देने पर विशेष जोर दिया जाए.
शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना जरूरी
ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र युवा भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे.
अहर्ता रखने वाले युवाओं को जरूर फार्म-6 भरना चाहिए: सीईओ
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि जो भारतीय नागरिक हैं और 18 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया हो उन्हें जरूर फार्म -6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराना चाहिए इसके लिए फार्म -6, घोषणा पत्र और निर्धारित दस्तावेज में से कोई एक की कॉपी जमा करना आवश्यक है.
बूथ स्तर पर नियमित समीक्षा एवं प्रभावी निगरानी
उन्होंने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों को शामिल करने के लिए बूथ स्तर पर नियमित समीक्षा एवं प्रभावी निगरानी जरूरी है. इस संबंध में सभी बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की नियमित समीक्षा करें. हर बूथ पर प्रतिदिन कम से कम 2 नए फॉर्म-6 का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करें. जिन बूथों पर डिजिटाइजेशन की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां संबंधित बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए.
ये भी पढ़ें- झारखंड में SIR: सीईओ ने नोटिस सुनवाई और पारित आदेशों के डिजिटाइजेशन की जिलावार समीक्षा की, दिए ये निर्देश
झारखंड में SIR पर CEO का प्रशिक्षण सत्र, आधार सत्यापन और दावा-आपत्ति पर विस्तृत दिशा-निर्देश
सभी बूथों पर 14 जुलाई को लगेगी चुनावी पाठशाला, मतदान केंद्र पर होगी बीएलओ–बीएलए 2 की बैठक