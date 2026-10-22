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झारखंड में वोटर बनने के लिए उत्साहित युवा मतदाता, उम्मीद के अनुरूप नहीं मिल रहे आवेदन, जानिए वजह

SIR प्रक्रिया के दौरान लोग ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में इन दिनों मतदाताओं का SIR का कार्य चल रहा है. इस दौरान पहली बार वोटर बन रहे युवा उत्साहित हैं लेकिन उम्मीद के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं. पिछले पुनरीक्षण के बाद 2 साल बीत जाने के बाद भी मतदाता सूची में वृद्धि 4% से कम है, जबकि कम से कम 8 % वृद्धि होनी चाहिए है.

नए मतदाताओं में 3.89 % वृद्धि दर्ज