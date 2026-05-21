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झारखंड में SIR के दौरान ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक, 50 हजार कर्मचारी संभालेंगे जिम्मेदारी

रांची : झारखंड में होने वाले मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की जिम्मेदारी राज्य के करीब 50 हजार कर्मचारी-पदाधिकारी पर होगी. जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग बगैर चुनाव आयोग की सहमति से नहीं हो सकेगी. इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने देते हुए कहा कि 20 जून के बाद से एसआईआर समाप्त होने तक भारत निर्वाचन आयोग की सहमति पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकेगी.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी 30 जून से शुरू हो रहे एसआईआर को लेकर आज गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मीडियाकर्मियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला के जरिए मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रावधानों को विस्तार से जानकारी दी गई.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस दौरान मीडियाकर्मियों को बताया कि इससे पहले आयोग द्वारा समय-समय पर कई पुनरीक्षण हुए मगर इस बार जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, वह काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का स्पष्ट मानना है कि भारत का नागरिक जिसने 18 वर्ष पूरा किया है और झारखंड में रह रहा है, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा. उसकी पहचान के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें कोई डाक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी. वर्तमान में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनके घर बीएलओ जायेंगे और गणना प्रपत्र भरवाने का काम करेंगे. वैसे युवा जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरा करने वाले हैं उन्हें फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र और भारत निर्वाचन आयोग से मान्य 11 डाक्यूमेंट्स में से किसी एक को बीएलओ के माध्मम से जमा करना होगा.

उन्होंने कहा कि वैसे वोटर जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में दूसरे राज्य में था उन्हें फार्म 8 के जरिए आवेदन देना होगा. यह सभी प्रक्रिया मतदाताओं के घर जाकर बीएलओ करेंगे. इसमें मतदाताओं को कोई भी सरकारी कार्यालय या किसी अन्य जगहों पर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है.

23 मई को अनमैप्ड सूची होगी जारी

आगामी 23 मई को मतदान केंद्रों पर सभी अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी. इस सूची में उनके बीएलओ के नाम और नंबर भी छपे होंगे. अनमैप्ड को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है बल्कि संबंधित दस्तावेज के आधार पर बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका लोगों को मिलेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, बीएलओ अनमैप्ड सूची में शामिल लोगों के घर अधिकतम तीन बार जाकर योग्य मतदाता बनाने की कोशिश करेंगे.

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, राज्य में 30 जून से घर-घर वोटर का वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा. SIR के लिए राज्य में 50 हजार कर्मचारी पदाधिकारी लगेंगे. उसमें सीईओ ऑफिस से लेकर पांच प्रमंडलीय आयुक्त, 24 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 81 सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, 340 उप निर्वाचन पदाधिकारी, 80 अतिरिक्त एईआरओ, 32 हजार बीएलओ आदि लगाए जायेंगे. जिनपर 2,64,89,777 मतदाताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी होगी.