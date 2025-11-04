ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी, मतदान के 48 घंटे पहले बंगाल और ओडिशा की सीमा होगी सील

घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने तैयारी को लेकर जानकारी दी.

Ghatshila By Election
घाटशिला उपचुनाव. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 8:11 PM IST

रांचीः घाटशिला में 11 नवंबर को होनेवाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने बंगाल और ओडिशा से सटे बॉर्डर पूरी तरह सील रखने का निर्णय लिया है. मतदान के 48 घंटे पहले झारखंड से सटे दोनों राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेंगे और जगह-जगह बने चेकपोस्ट पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी. चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश देते हुए केंद्रीय बलों की गश्ती तेज करने को कहा है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने घाटशिला में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष उपचुनाव कराने के लिए की गई प्रशासनिक तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि क्रिटिकल एरिया में पारा मिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार . (वीडियो-ईटीवी भारत)

13 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला

घाटशिला के उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों की किस्मत 2,55,823 वोटर करेंगे. जिसमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिला मतदाता हैं. चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए हैं. इस चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशी परमेश्वर टुडू, निर्दलीय प्रत्याशी श्रीलाल किस्कू, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक) की उम्मीदवार पार्वती हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी मनसा राम हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी नारायण सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी विकास हेम्ब्रम, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के प्रत्याशी पंचानन सोरेन, निर्दलीय प्रत्याशी बसंत कुमार तोपनो, जेएलकेम प्रत्याशी रामदास मुर्मू, निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी रामकृष्ण कांति माहली शामिल हैं.

चुनाव प्रचार जोरों पर

बहरहाल, मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ विधायक कल्पना सोरेन लगातार जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं. वहीं मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में चुनाव प्रचार करने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घाटशिला पहुंचे. उन्होंने कई चुनावी सभा को संबोधित किया. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन भी मौजूद थे.

TAGGED:

ELECTION COMMISSION PREPARATION
BY ELECTION IN JHARKHAND
CEO K RAVI KUMAR
घाटशिला उपचुनाव
GHATSHILA BY ELECTION

