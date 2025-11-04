ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी, मतदान के 48 घंटे पहले बंगाल और ओडिशा की सीमा होगी सील

रांचीः घाटशिला में 11 नवंबर को होनेवाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने बंगाल और ओडिशा से सटे बॉर्डर पूरी तरह सील रखने का निर्णय लिया है. मतदान के 48 घंटे पहले झारखंड से सटे दोनों राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेंगे और जगह-जगह बने चेकपोस्ट पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी. चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश देते हुए केंद्रीय बलों की गश्ती तेज करने को कहा है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने घाटशिला में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष उपचुनाव कराने के लिए की गई प्रशासनिक तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि क्रिटिकल एरिया में पारा मिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार . (वीडियो-ईटीवी भारत)

13 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला

घाटशिला के उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों की किस्मत 2,55,823 वोटर करेंगे. जिसमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिला मतदाता हैं. चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए हैं. इस चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशी परमेश्वर टुडू, निर्दलीय प्रत्याशी श्रीलाल किस्कू, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक) की उम्मीदवार पार्वती हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी मनसा राम हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी नारायण सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी विकास हेम्ब्रम, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के प्रत्याशी पंचानन सोरेन, निर्दलीय प्रत्याशी बसंत कुमार तोपनो, जेएलकेम प्रत्याशी रामदास मुर्मू, निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी रामकृष्ण कांति माहली शामिल हैं.