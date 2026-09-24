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पाकुड़-साहिबगंज में एसआईआर का जायजाः भारत निर्वाचन आयोग का 27-29 सितंबर तक होगा दौरा

एसआईआर को लेकर भारत निर्वाचन आयोग पाकुड़ और साहिबगंज जिला का दौरा करेगा. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Election Commission of India will visit Pakur and Sahibganj districts regarding SIR in Jharkhand
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 6:00 PM IST

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रांचीः झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) कार्यक्रम का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग के सचिव संजीव कुमार प्रसाद झारखंड दौरे पर 27 से 29 सितंबर तक रहेंगे.

इस दौरान एसआईआर को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सचिव का पाकुड़ जिला का फील्ड विजिट होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार दो दिवसीय इस दौरे के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव पाकुड़ और साहिबगंज जिले में चल रहे SIR कार्य की समीक्षा के साथ जमीनी हकीकत जानेंगे.

जानकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग के सचिव27 सितंबर को नई दिल्ली से सुबह 11 बजे देवघर पहुंचेंगे तत्पश्चात पाकुड़ के लिए प्रस्थान करेंगे. पाकुड़ में रात्रि विश्राम के बाद 28 सितंबर को सुबह 9 बजे क्षेत्र भ्रमण पर वे जाएंगे. दिन के 1 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी पाकुड़ के साथ बैठक होगी, जिसमें एसआईआर की समीक्षा होगी. भारत निर्वाचन आयोग के सचिव साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे. इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार भी मौजूद रहेंगे.

पाकुड़-साहिबगंज से फर्जी डाक्यूमेंट की मिलती रही है शिकायत

भारत निर्वाचन आयोग का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. पाकुड़ और साहिबगंज में एसआईआर के दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की शिकायत आती रही है. इस दौरान की गई जांच में कई तरह के गड़बड़ी भी सामने आई है. यही वजह है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यहां खास नजर रखी जा रही है.

इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब तक तीन बार झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार पाकुड़ और साहिबगंज का दौरा कर चुके हैं. जिस दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले प्रज्ञा केंद्र के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और कई लोगों पर कांड भी दर्ज किए गए हैं जाहिर तौर पर भारत निर्वाचन आयोग के सचिव का यह दौरा खास है.

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