गिरिडीह उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू की प्रशासनिक तैयारी, फरवरी में इलेक्शन होने की संभावना
भारत निर्वाचन आयोग ने सीईओ कार्यालय से गिरिडीह उपचुनाव को लेकर प्रारंभिक तैयारी और सुरक्षा बलों की तैनाती का ब्यौरा मांगा. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 19, 2026 at 3:49 PM IST
रांची: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव को लेकर गतिविधि तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रारंभिक तैयारी के साथ- साथ सुरक्षा बलों की तैनाती का ब्यौरा मांगा गया है.
भारत निर्वाचन आयोग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
दरअसल, झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों की कुल 3 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के एक संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सब कुछ ठीक रहा तो SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी में इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है.
6 मार्च 2027 से पहले होना है उपचुनाव
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के मुताबिक, उपचुनाव की तारीख आयोग के द्वारा घोषित की जायेगी. इससे पहले प्रारंभिक तैयारी पूरी की जा रही है. मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन के बाद गिरिडीह सीट पर 6 मार्च 2027 से पहले इस सीट पर उपचुनाव होना है.
सुदिव्य कुमार के निधन के बाद खाली हुई है सीट
गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार का विगत 6 सितंबर को असामाजिक निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है. राजनीतिक दृष्टि से यह सीट काफी अहम है, जहां एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं. लगातार 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले सुदिव्य कुमार 2019 और 2024 के चुनाव में लगातार जीत दर्ज कर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने में सफल हुए थे. 2014 में भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी ने गिरिडीह सीट पर जीत दर्ज की थी.
दो बार से लगातार जीत रहे थे सुदिव्य कुमार
लगातार 2 चुनाव हारने के बावजूद सुदिव्य कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के निर्भय कुमार शाहाबादी को हराया. इस चुनाव में उन्हें 80,871 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 64,987 वोट मिले थे. इस जीत के साथ सुदिव्य कुमार पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. 2024 के विधानसभा चुनाव में सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह से दोबारा जीत दर्ज की. उन्हें 94,042 वोट मिले, जबकि भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को 90,204 वोट मिले थे.
राजनीतिक छवि बनाने में सफल रहे सुदिव्य कुमार समय के साथ पार्टी और सरकार के अंदर मजबूत पकड़ बनाने में सफल हुए और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे.
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