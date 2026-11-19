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गिरिडीह उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू की प्रशासनिक तैयारी, फरवरी में इलेक्शन होने की संभावना

रांची: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव को लेकर गतिविधि तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रारंभिक तैयारी के साथ- साथ सुरक्षा बलों की तैनाती का ब्यौरा मांगा गया है.

दरअसल, झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों की कुल 3 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के एक संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सब कुछ ठीक रहा तो SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी में इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (ETV BHARAT)

6 मार्च 2027 से पहले होना है उपचुनाव

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के मुताबिक, उपचुनाव की तारीख आयोग के द्वारा घोषित की जायेगी. इससे पहले प्रारंभिक तैयारी पूरी की जा रही है. मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन के बाद गिरिडीह सीट पर 6 मार्च 2027 से पहले इस सीट पर उपचुनाव होना है.

सुदिव्य कुमार के निधन के बाद खाली हुई है सीट

गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार का विगत 6 सितंबर को असामाजिक निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है. राजनीतिक दृष्टि से यह सीट काफी अहम है, जहां एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं. लगातार 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले सुदिव्य कुमार 2019 और 2024 के चुनाव में लगातार जीत दर्ज कर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने में सफल हुए थे. 2014 में भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी ने गिरिडीह सीट पर जीत दर्ज की थी.