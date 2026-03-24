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पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की अहम बैठक, प. बंगाल को लेकर झारखंड को भी मिले निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी राज्यों के पड़ोसी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.

Election Commission of India Meeting regarding assembly elections to be held in five states and Union Territories
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 8:50 PM IST

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रांचीः असम, पश्चिम बंगाल सहित देश के पांच राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होनेवाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों के पड़ोसी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस अंतर-राज्यीय सीमा बैठक में चुनाव वाले 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे.

चुनाव आयोग द्वारा आयोजित इस समीक्षा बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई. जिसमें समन्वय को बढ़ाया गया और सभी संबंधित विभाग और अधिकारियों को हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए गये. चुनाव आयोग के इस बैठक में झारखंड से मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में चुनाव आयोग ने दिए स्पष्ट निर्देश

चुनाव आयोग के इस अहम बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आगामी असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आम चुनाव और 6 राज्यों में होनेवाले उपचुनाव के लिए चुनाव तैयारियों, कानून व्यवस्था की स्थिति, अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों की जब्ती, अंतरराज्यीय चेक पोस्ट और व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा की.

इस मौके पर मतदान वाले राज्यों ने आयोग को अपनी समग्र तैयारियों, कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दों, व्यय प्रवर्तन और केंद्रीय एजेंसियों तथा पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी प्रकार की चिंताओं या लंबित मुद्दों के बारे में जानकारी दी. बैठक में सीमावर्ती जिलों पर विशेष ध्यान देने और मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमाओं को सील करने पर जोर दिया गया.

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे मतदान करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रलोभन मुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने में सहायता के लिए हरसंभव कदम उठाएं.

सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू-इंड, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आईसीजी, बीसीएएस, एएआई, डाक सेवा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी, भारतीय तटरक्षक बल और असम राइफल्स जैसी एजेंसियों के प्रमुखों को मतदान वाले राज्यों और इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सटे क्षेत्रों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और अंतर-राज्यीय चेक पोस्टों पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) सहित केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले प्रयासों को तेज करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों आदि की अधिकतम जब्ती करने का निर्देश दिया गया.

झारखंड से सटा है पश्चिम बंगाल का बॉर्डर

पश्चिम बंगाल में होनेवाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सीमावर्ती राज्य झारखंड को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. दोनों राज्यों के बीच समन्वय बनाकर सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त कारवाई करने का निर्देश दिया है जिससे चुनाव में धन बल का प्रयोग ना हो सके.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीमा से झारखंड के कुल 10 जिले सटे हुए हैं, जो पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित हैं. इन जिलों में साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं.

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