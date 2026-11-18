झारखंड में एक बार फिर बढ़ी SIR की समय सीमा, अब 22 दिसंबर को होगा वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन
झारखंड में चल रहे SIR की समय सीमा को भारत निर्वाचन आयोग ने 15 दिसंबर तक के लिए निर्धारित किया है.
Published : November 18, 2026 at 8:58 PM IST
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के SIR का समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है. इस तरह से अब 30 नवंबर के बजाय राज्य में 22 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटेंगे बीएलओ
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताजा निर्देश की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि SIR की समय सीमा बढ़ने के साथ दावा आपत्ति से संबंधित समय भी बढ़ गया है, इसलिए जो भी वैध भारतीय नागरिक अब तक मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं कर सके हैं, वह इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. बीएलओ 18 से 30 नवंबर तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटेंगे और जमा करेंगे और दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी की जाएगी.
झारखंड के अलावा इन राज्यों में भी बढ़ी SIR की समय सीमा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र के मुताबिक, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नगालैंड और हरियाणा में भी संशोधित समयसीमा तय किया गया है. आयोग ने इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 22 दिसंबर तय की है.
छूटे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट जुड़वाने का अंतिम मौका
इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होकर अब तक कई बार बढ़ चुकी है और यह अंतिम चरण में चल रहा है, आगामी 30 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तैयारी की जा रही थी, इसको लेकर 18 नवंबर को एक और अवसर के जरिए राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया था, इसके माध्यम से छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की कबायद की जा रही थी मगर इन सब के बीच एसआईआर का समय बढ़ गया है.
ये भी पढ़ें- झारखंड में SIR पर कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- 17.53 लाख लंबित मामलों का हो त्वरित निपटारा
रांची में एसआईआर कार्य में लापरवाही पर बुंडू LRDC और CO को शोकॉज, तीन दिन में सुधार नहीं तो निलंबन
कांग्रेस विधायक दल के नेता की प्रेस वार्ताः झारखंड में एसआईआर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना