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झारखंड में एक बार फिर बढ़ी SIR की समय सीमा, अब 22 दिसंबर को होगा वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन

SIR के दौरान स्थानीय मतदाता ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के SIR का समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है. इस तरह से अब 30 नवंबर के बजाय राज्य में 22 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

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