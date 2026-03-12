झारखंड में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने की विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक, जानिए क्या दिए निर्देश
झारखंड में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक की.
Published : March 12, 2026 at 7:20 PM IST
रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
रांचीः झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर तैयारी में जुटी चुनाव आयोग ने आज राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारियां की जा रही है. इसको लेकर राज्य में मतदाताओं को विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य किया जा रहा है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ मतदाताओं के घर–घर जा कर इन्यूमेरेशन फॉर्म देंगी एवं फॉर्म भरे जाने के बाद उसे संग्रहित भी करेंगे. साथ ही सभी मतदाताओं के घरों पर बीएलओ द्वारा स्टीकर भी लगाए जाएंगे. इन स्टीकरों में मतदाता के घर की संख्या एवं उनके बीएलओ का नाम एवं नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. जिससे कोई भी नागरिक अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची से सम्बन्धित सहायता प्राप्त कर सके. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छुटे नहीं इसे लक्ष्य बनाकर कार्य किया जा रहा है.
बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति में तेजी लाएं- के. रवि कुमार
निर्वाचन सदन में हुई इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सभी मतदान केंद्रों पर अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति में तेजी लाएं. जिससे आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किया जा सके. उन्होंने कहा कि सभी बूथ लेवल एजेंट का मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित ट्रेनिंग भी पूरी करवा लें. जिससे जमीनी स्तर पर बीएलओ के साथ कार्य करते समय किसी प्रकार का संशय की स्थिति उत्पन्न न हो.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट से संबंधित सूची को बीएलओ द्वारा बीएलए से प्रमाणित करते हुए प्रकाशित की जाएगी. मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है. उन्होंने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से सम्बंधित इन्यूमेरेशन फार्म, ड्राफ्ट पब्लिकेशन, एएसडीडी सूची, नोटिफिकेशन, एवं सुनवाई आदि सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी एवं उनके संशयों एवं सुझावों पर चर्चा की.
इस बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी ट्रेनिंग देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर के अलावे कांग्रेस से सूर्यकांत शुक्ला, भाजपा से राकेश प्रसाद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
