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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज, सचिवालय में हुई अहम बैठक

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज ( ETV Bharat )

इसके लिए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले कार्मिकों की सूची यथाशीघ्र तैयार कर निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराए जाए. दरअसल, ये सूची उन कर्मचारियों की होगी, जो मतदान दिवस पर ड्यूटी के चलते अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने में असमर्थ रहेंगे. ऐसे कर्मियों को डाक मत पत्र के जरिए मतदान का अवसर दिया जाएगा, ताकि उनका मतदान अधिकार सुरक्षित रहे और कोई भी कर्मचारी ड्यूटी की वजह से वोट देने से वंचित न रहे.