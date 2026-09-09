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दावा-आपत्ति के सुनवाई स्थल पर होगा टोकन सिस्टम, लोगों की भीड़ को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश

दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान भीड़ को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

SIR JHarkhand
चुनाव आयोग की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
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रांची : दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान लगने वाले भीड़ और हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने टोकन सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया है. राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज बुधवार यह निर्देश दिया.

वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए हुई इस बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), दावा-आपत्ति एवं सुनवाई, युवा मतदाता पंजीकरण, ELC गतिविधियों तथा मतदाता सेवाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई. इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान अनावश्यक भीड़ न लगने दें और एक साथ अधिक लोगों को बुलाने के बजाय टोकन सिस्टम के माध्यम से क्रमवार सुनवाई कराई जाए.उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाए और उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के परीक्षण के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जाए.जिला निर्वाचन पदाधिकारी लंबित मामलों एवं प्रतिदिन हो रहे निष्पादन की नियमित समीक्षा करें.

पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे-सीईओ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शून्य तथा 1 से 5 फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया जाय और ऐसे मतदान केंद्रों की मतदान केंद्रवार समीक्षा करते हुए बीएलओ के माध्यम से उन नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों की पहचान की जाए, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. ऐसे सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा-पत्र प्राप्त कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे साथ ही साहेबगंज में सामने आई अनियमितता की पुनरावृत्ति किसी अन्य जिले में न हो, इसके लिए आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन एवं निर्वाचन डेटा पर प्रभावी निगरानी रखी जाए तथा किसी भी अनियमितता पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए. के. रवि कुमार ने 19 एवं 20 नवम्बर को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले ELC कार्यक्रमों की तैयारियां अभी से प्रारंभ करने का निर्देश दिया. इसके लिए ELC कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा.

उन्होंने कहा कि स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर विद्यार्थियों एवं युवा मतदाताओं के बीच ECINET का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा उन्हें उपलब्ध डिजिटल मतदाता सेवाओं की जानकारी दी जाए. उन्होंने NVSP पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन तथा ECINET की ‘Book a Call’ सुविधा के माध्यम से प्राप्त मतदाताओं की शिकायतों एवं समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिला स्तर पर इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे.

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