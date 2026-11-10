चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए युवाओं से मांगे सुझाव, मतदाताओं को जागरूक करना उद्देश्य
आवाज झारखंड 2026 भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की कवायद में चुनाव आयोग जुटा है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा
Published : November 10, 2026 at 3:32 PM IST
रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक तरफ राजनीतिक विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को स्वच्छ व पारदर्शी बनाने के लिए युवाओं और भावी मतदाताओं से सुझाव मांगने में जुटा है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में चल रहे आवाज झारखंड 2026 के तहत चयनित तीन सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सम्मानित करने के साथ-साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा.
इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि इसके जरिए युवाओं और भावी मतदाताओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, निर्वाचन प्रक्रिया व मतदाता जागरुकता को बढ़ावा मिलेगा. इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
इसी क्रम में राज्य के विद्यालयों व महाविद्यालयों में संचालित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) के माध्यम से 5 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में ECINET ऐप डाउनलोड करने और सोशल मीडिया के माध्यम से इसके प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया है. इसके जरिए एक दिन में 82 हजार ECINET ऐप डाउनलोड हुआ है. वहीं आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में जिला स्तर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर और ELC स्तर पर 2 से 20 नवंबर 2026 तक निबंध व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि युवाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर ‘आवाज झारखंड 2026’ भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया, स्वच्छ व त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण और लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
राज्य स्तर पर आवाज झारखंड 2026 भाषण प्रतियोगिता
चुनाव आयोग के द्वारा राज्य स्तर पर आवाज झारखंड 2026 भाषण प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है. जिसमें राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के कक्षा 9 व 10, कक्षा 11 व 12 और महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं. प्रतिभागी हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं. इस प्रतियोगिता के लिए तीन टॉपिक निर्धारित किए गए हैं. जिसमें पहला शुद्ध मतदाता सूची से मजबूत लोकतंत्र, दूसरा लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका और तीसरा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण आवश्यक क्यों?
प्रतिभागियों को चयनित विषय पर 1 से 5 मिनट का भाषण वीडियो रिकॉर्ड कर निर्धारित गूगल फॉर्म ( https : // docs. google. com/ forms /d/e/1FAIpQLSdHwGG-KuRprw21uKo1yjBh1GkQICRHDSAbmiXC3quYPVPrIA / viewform?usp=publish-editor ) के माध्यम से अपलोड करना होगा. यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर उपलब्ध हैं.
प्रतिभागी गूगल फॉर्म में वीडियो का गूगल लिंक भरते समय ध्यान रखें कि वीडियो पोर्ट्रेट फॉर्मेट (9:16) में बना होना चाहिए. वीडियो भाषण के साथ उसकी लिखित स्क्रिप्ट भी हिंदी अथवा अंग्रेजी में गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा. वीडियो जमा करने की हालांकि अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 निर्धारित है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना है.
पुरस्कार राशि भी निर्धारित
हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा श्रेणियों में अलग-अलग प्रथम पुरस्कार 10000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 5000 रुपये व तृतीय पुरस्कार 3000 रुपये के साथ ट्रॉफी व प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे. आयोग ने सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की मौलिक रचना व प्रस्तुति को देने का स्पष्ट निर्देश दिया है. भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की वास्तविक आवाज व प्रस्तुति अनिवार्य होगी. AI द्वारा निर्मित दृश्य व ऑडियो सामग्री का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा.
ऐसे होगा प्रतिभागियों का चयन
चुनाव आयोग ने निबंध प्रतियोगिता के लिए दो विषय निर्धारित किए हैं. पहला शुद्ध मतदाता सूची का महत्व और दूसरा मतदान का महत्व. इसमें भाग लेने वाले विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 500 से 800 शब्द व महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 800 से 1200 शब्दों की शब्द सीमा निर्धारित की गई है. निबंध हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखे जा सकेंगे. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मतदाता सूची निर्माण, ईवीएम व वीवीपैट, मतदान प्रक्रिया और मतगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे.
दोनों प्रतियोगिताएं तीन चरणों में आयोजित की जाएगी. जिसमें प्रथम चरण में संस्थान स्तर पर ELC के माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित कर प्रत्येक प्रतियोगिता से दो प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा. दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर चयनित प्रतिभागी भाग लेंगे. जहां से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा. अंतिम चरण जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी. जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता के शीर्ष 10 प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया जाएगा.
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