ETV Bharat / state

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए युवाओं से मांगे सुझाव, मतदाताओं को जागरूक करना उद्देश्य

भारत निर्वाचन आयोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक तरफ राजनीतिक विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को स्वच्छ व पारदर्शी बनाने के लिए युवाओं और भावी मतदाताओं से सुझाव मांगने में जुटा है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में चल रहे आवाज झारखंड 2026 के तहत चयनित तीन सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सम्मानित करने के साथ-साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा.

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि इसके जरिए युवाओं और भावी मतदाताओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, निर्वाचन प्रक्रिया व मतदाता जागरुकता को बढ़ावा मिलेगा. इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.