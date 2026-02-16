ETV Bharat / state

रांची सहित राज्य के चार प्रमुख शहर का हाल, सुविधा लेने में आगे वोटिंग में पीछे!

रांचीः राज्य में इन दिनों शहरी निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है. यह पहला मौका है जब एक साथ राज्य के सभी 48 नगर निकायों का चुनाव हो रहा है. इससे पहले 2018 में 34 नगर निकाय क्षेत्र के चुनाव हुए थे.

इस बार पिछले चुनाव की तूलना में काफी कुछ बदला हुआ है इसलिए वोटिंग प्रतिशत को बढाकर रखना आयोग के लिए चुनौतीभरा काम है. पिछले चुनाव का अनुभव बताता है कि राज्य के सभी प्रमुख शहर जहां के मतदाता सबसे ज्यादा शहरी निकाय क्षेत्र में सरकारी सुविधा की अपेक्षा रखते हैं वे ही इस चुनाव में वोटिंग से दूर रहे. हालत यह कि रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे शहरी क्षेत्र के 50% मतदाता भी मतदान में रुचि नहीं दिखाई. हालांकि 34 नगर निकाय क्षेत्र में ओवरऑल वोटिंग 65.15% रहा था. इस चुनाव में बासुकीनाथ नगर पंचायत में सबसे ज्यादा 76.69 प्रतिशत वोटिंग हुई थी जबकि रांची नगर निगम में सबसे कम 49.3 फीसदी मतदान हुआ था जो पिछले बार के 34.13 फीसदी से करीब 15 प्रतिशत ज्यादा था.

जानकारी देते राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव (ETV Bharat)

रांची नगर निगम क्षेत्र में मतदान प्रतिशत रहा है कम

आगामी 23 फरवरी को होनेवाले मतदान में रांची नगर निगम क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत को 50% उपर रखने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अभी से चिंतित नजर आ रही है. इस नगर निगम क्षेत्र में साल 2008 में हुए पहले नगर निगम चुनाव में महज 36 प्रतिशत मतदान हुआ था. इसके बाद 2013 के चुनाव में यह आंकड़ा मामूली बढ़त के साथ 38 प्रतिशत तक पहुंचा. वहीं 2018 के पिछले निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 49.3 प्रतिशत दर्ज किया गया. जो रांची का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है लेकिन इसके बावजूद आधे से ज्यादा मतदाता बूथ तक नहीं पहुंच पाये.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद कहते हैं कि इस बार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिससे वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव से बढ़े. मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से लेकर राजधानी में कई तरह की गतिविधि की जा रही है जिससे लोगों को वोटिंग के प्रति रुझान बढ़ेगा. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिला और आयोग स्तर से किए जा रहे इस प्रयास के नतीजे अच्छे होंगे. इधर स्थानीय भाजपा विधायक सीपी सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी के लोगों को मतदान के दिन घर से निकलकर बूथों पर जाने का अपील किया है.