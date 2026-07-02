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झारखंड में 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी-पदाधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला?

झारखंड में SIR प्रक्रिया में लगे कर्मचारी-पदाधिकारियों के ट्रांसफर पर 7 अक्टूबर तक चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है.

Staff Officer during the SIR process
SIR प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 6:53 PM IST

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रांची: झारखंड में मतदाताओं की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है. इस कार्य में राज्य सरकार के करीब 50 हजार कर्मचारी-पदाधिकारी लगे हुए हैं. एसआईआर कार्य में लगे इन कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 7 अक्टूबर तक चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है, जिसमें बगैर चुनाव आयोग की सहमति से एसआईआर में लगे कर्मचारी-पदाधिकारी के तबादला पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारी पदाधिकारी, जो एसआईआर कार्य में संलिप्त हैं, उनके ट्रांसफर 7 अक्टूबर तक नहीं हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि एसआईआर कार्य में राज्य के सभी जिलों के 24 जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसके अतिरिक्त 8 अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 81 एईआरओ, 420 अतिरिक्त एईआरओ, 29571 बीएलओ, 2321 अतिरिक्त बीएलओ, 4000 बीएलओ सुपरवाइजर, 120 हेल्प डेस्क मैनेजर शामिल हैं.

जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार (Etv Bharat)

पहली बार वोटर बनने वाले युवा ना हो परेशान

वर्तमान में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उनके घर बीएलओ जा रहे हैं और गणना प्रपत्र भरवाने का काम करने में जुटे हैं. वैसे युवा जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरा करने वाले हैं, उन्हें फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र और भारत निर्वाचन आयोग से मान्य 11 डाक्यूमेंट्स में से किसी एक को बीएलओ के माध्मम से जमा करना होगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वैसे वोटर जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दूसरे राज्य में था, उन्हें फार्म 8 के जरिए आवेदन देना होगा. यह सभी प्रक्रिया मतदाताओं के घर-घर जाकर बीएलओ करेंगे. इसमें मतदाताओं को कोई भी सरकारी कार्यालय या किसी अन्य जगहों पर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है.

बैठक में एसआईआर की समीक्षा

इन सबके बीच गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करके एसआईआर की समीक्षा की. रिव्यू बैठक के दौरान रांची का परफॉर्मेंस दूसरे जिलों की तुलना में संतोषजनक नहीं था जबकि पश्चिम सिंहभूम सबसे बेहतर रहा.

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