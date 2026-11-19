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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग,आगरा में EC का मंथन

आगरा में निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 घोषणा से पहले ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हैं. चुनाव की तैयारियों को लेकर आगरा में निर्वाचन आयोग ने 21 जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ मंथन किया. साफ संदेश रहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को अवैध शराब, नकदी, हथियार और ड्रग्स से प्रभावित नहीं दिया जाएगा.

तीन सत्र में समीक्षा बैठक

निर्वाचन आयोग की टीम ने तीन सत्रों में समीक्षा बैठक की.पहले सत्र में मतदाता सूची की स्थिति, जिलों में घटे मतदाताओं की संख्या, नामों के विलोपन, दोहरी प्रविष्टियों और नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की गई. इसके साथ ही डिजिटल सत्यापन और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई. दूसरे सत्र में मतदान केंद्रों की उपलब्धता, उनकी स्थिति, ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता तथा निर्वाचन कार्मिकों की संख्या और उनके प्रशिक्षण की समीक्षा हुई. तीसरे सत्र में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और मतदाता जागरूकता अभियान की तैयारियों पर चर्चा हुई. हर विधानसभा में तीन फ्लाइंग स्क्वॉड मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश की हर विधानसभा में तीन फ्लाइंग स्क्वॉड एक्टिव रहेंगी. जिसमें तैनात अधिकारी और कर्मचारी आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे. इसके साथ ही हर विधानसभा में अलग-अलग स्थानों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम भी चेकिंग करेगी. जो अवैध शराब, नकदी, हथियार, ड्रग्स और चुनाव प्रभावित करने वाली सामग्री पर नजर रखेंगी. यूपी में 20 से अधिक एजेंसियों एक दूसरे के साथ समन्वय करके काम करेगी. जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी सहित केंद्र और राज्य की एजेंसियां पुलिस भी शामिल है. ईवीएम का गांव-मोहल्लों तक डेमो