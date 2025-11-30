चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की डेटलाइन, दमोह कलेक्टर बोले-अभी नहीं काटे जाएंगे वोटर के नाम
चुनाव आयोग ने 7 दिन बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा. दमोह में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम लगभग पूरा. तेजी से हो रही है मैपिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 6:43 PM IST
दमोह: देश के 12 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य को चुनाव आयोग ने 7 दिन आगे बढ़ा दिया है. अब गणना फार्म दाखिल करने और संबंधित कार्यों की समय सीमा 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर कर दी गई है. इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने कुछ और फेरबदल किए हैं. दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए एसआईआर की नई टाइमलाइन के बारे में पूरी जानकारी दी.
सभी प्रक्रियाओं के लिए बढ़ाया गया 1 हफ्ते का समय
चुनाव आयोग के नए आदेश के अनुसार, पहले गणना प्रपत्र भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. इसी तरह ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की अंतिम तारीख 16 दिसंबर कर दी गई है. पहले 9 दिसंबर तक थी. इसके अलावा 16 दिसंबर से शुरू हो रहे दावे और आपत्ति फाइल करने की तिथि को 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है.
इसके बाद सूचना पत्र जारी करने और दावे आपत्तियों की निराकरण के बाद अंतिम रूप से मतदाता सूची के प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा. पहले यह फाइनल सूची 9 फरवरी को प्रकाशित करनी थी. यानी की सारी प्रक्रियाओं में 1 सप्ताह का समय बढ़ा दिया गया है.
दमोह में एसआईआर का 95 फीसदी काम पूरा
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि "दमोह में एसआईआर का काम अंतिम चरण में है. यहां पर करीब 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है." मैपिंग के बारे में कलेक्टर ने बताया कि "लोग किसी तरह के भ्रम में न आएं. अभी किसी भी मतदाता के नाम काटे या विलोपित नहीं किए जाएंगे.
अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची छपेगी, उसमें जिनकी मैपिंग नहीं है उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. उन सभी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा. उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. दमोह में 9 लाख 92 हजार 396 मतदाता हैं. हमारा उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ मतदाता सूची का काम कर सके, उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है."
दमोह में तेजी से हो रही है मैपिंग
दमोह में मैपिंग को लेकर तेजी आई है. करीब 4 दिन पहले जिले में करीब 30 हजार ऐसे मतदाता थे जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी. कलेक्टर ने अधिकारियों को तेजी से मैपिंग के आदेश दिए, जिसके बाद से मैपिंग के काम में तेजी आई और अब करीब 7 से 8 हजार मतदाताओं की मैपिंग बाकी रह गई है, जो कुल मतदाताओं के एक प्रतिशत से भी कम है.
दमोह में मतदान केंद्र बढ़ाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव
चुनाव आयोग के एक आदेश के मुताबिक, अब किसी भी मतदान केंद्र पर 12 सौ से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे. कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि "इस फैसले का असर वोटिंग और चुनाव परिणाम पर पड़ेगा. कम मतदाता होने से वोटिंग जल्दी होगी और परिणाम भी जल्दी आएंगे." उन्होंने बताया कि "कई जगह ऐसे मतदाता भी है कि जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों पर वोटिंग करते आ रहे हैं.
ऐसे मतदाताओं के लिए और 12 से अधिक केंद्र वाले मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण के तहत समायोजन किया जाएगा. दमोह में फिलहाल 1184 मतदान केंद्र हैं. युक्तियुक्तकरण के तहत 136 मतदान केंद्र और बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है."