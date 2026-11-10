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मतदाता सूची में नाम जोड़ने-संशोधन के लिए समय बढ़ा; चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल

चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी तरह के संशोधन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन किया है.

अब मतदाताओं को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 16 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया गया है. इससे पहले इसके लिए 11 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई थी.