मतदाता सूची में नाम जोड़ने-संशोधन के लिए समय बढ़ा; चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल
अब मतदाताओं को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 16 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:03 AM IST
कानपुर: अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, कटवाने या किसी तरह के संशोधन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन किया है.
अब मतदाताओं को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 16 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया गया है. इससे पहले इसके लिए 11 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई थी.
कानपुर के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. हालांकि, मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन की 2 नवंबर की तय तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
संशोधित शेड्यूल के मुताबिक, आगामी 17 नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा. इसके तुरंत बाद नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतक अथवा अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने और किसी भी तरह के विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म भरे जा सकेंगे. जनता से प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा.
विशेष अभियान के तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी पोलिंग बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे. इन चार दिनों में मतदाता बूथों पर जाकर हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं. आवेदन के लिए निम्नलिखित फॉर्म भरने होंगे.
- फॉर्म 6: नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए.
- फॉर्म 7: नाम हटवाने या निरस्त कराने के लिए.
- फॉर्म 8: पते में बदलाव या विवरण में किसी भी तरह के संशोधन के लिए.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वह समय रहते मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम जरूर जांच लें, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे.
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