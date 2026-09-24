चुनाव आयोग मतभेद मामला, आक्रामक हुई कांग्रेस, कल सचिवालय घेराव
उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव आयोग मतभेद मामले पर आक्रामक है. इसे लेकर कल कांग्रेस सचिवालय घेराव करने वाली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 7:02 PM IST
देहरादून: चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्णयों को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की ओर से 14 बार की गई आपत्ति की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है. इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव संबंधी अनियमितताओं, वोटर लिस्ट से जुड़े कथित मामलों और अतिशीघ्र सीईसी भंग किए जाने की मांग की है. इसी मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कल सचिवालय घेराव करेगी.
कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा हर व्यक्ति बड़े अफसोस में है कि क्या ऐसा भी हो सकता है. इस बात की प्रतिक्रिया के लिए हर व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है. बीते रोज ज्ञानेश कुमार मामले में, जो भारत निर्वाचन आयोग के इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनके साथ चुनाव आयुक्तों की यह तकरार जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई थी. इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है.
गणेश गोदियाल ने कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि कथित रूप से वोट चोरी करने के तमाम तरीके इजाद किया जा रहे हैं. अब यह बात प्रमाणित हो गई है कि चुनाव आयोग के दफ्तर से ही इन सब अनैतिक कामों को नियंत्रित किया जा रहा था. गणेश गोदियाल ने कहा दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार यह शिकायत दर्ज कराई थी कि यह सब एकतरफा चल रहा है. इससे हम सहमत नहीं हैं, इसलिए वो भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते.
गणेश गोदियाल ने कहा फाइल पर आपत्ति दर्ज करके किसी अपराध को हो जाने देना, फिर मौन साधे रहना भी अपराध की मौन स्वीकृति है. उनका यह कहना कि हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी इस मामले पर पत्र लिखा था, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी उनके इमीडिएट बॉस नहीं थे. उन्होंने अपने को बचाने के लिए भले ही तरीका इजात करने की करने की कोशिश की, किंतु वो भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते.
गणेश गोदियाल ने कहा यह बात तो पहले से ही उठ रही थी कि ज्ञानेश कुमार इस दलदल में इतना फंस चुके हैं कि अब उनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है. यह बात साबित हो चुकी है कि भारत के तमाम प्रांतों और केंद्र में बनी सरकार वोट चोरी के आधार पर बनी हुई सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 में भी प्रदेश में वोट चोरी के आधार पर सरकार बनाई गई. उन्होंने मांग उठाई कि तमाम वोट चोरी के आधार पर बनी सरकारों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए. यदि यह सरकारें इस्तीफा न दे तो राष्ट्रपति को तत्काल ऐसी सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए. उन्होंने सीईसी को भंग करने की भी मांग उठाई है.
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