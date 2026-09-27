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कांग्रेस के नेता आजकल राजनीति कम और कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं, बोले सीएम धामी

सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा झूठे दावों से उत्तराखंड की सच्चाई नहीं बदलेगी.

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सीएम धामी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2026 at 3:12 PM IST

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देहरादून: चुनाव आयोग मतभेद मामले पर सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा है. सीएम धामी ने कहा हर बार विपक्ष का नैरेटिव बेनकाब होता है. सीएम धामी ने कहा संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र का आधार हैं. उन्होंने कहा ऐसी संस्थाओं पर सवाल और आरोप तथ्यों पर आधारित होने चाहिए. साथ ही सीएम धामी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है.

सीएम धामी ने कहा जब-जब जनता चुनाव में कांग्रेस को नकारती है, तब-तब राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ते हैं. उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर हमला करना असल में भारत के 140 करोड़ नागरिकों के लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान है.

सीएम धामी ने कहा अपनी हार का ठीकरा कभी EVM तो कभी संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना कांग्रेस की आदत बन गई है.जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस को अब हार के लिए कोई नया बहाना तलाशना होगा।

सीएम धामी ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी को आगे भी हार का एहसास होता रहेगा. नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी उनमें अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं देती. उन्होंने इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस के नेता आजकल राजनीति कम और कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं.

साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी द्वारा NSA अजीत डोभाल जी पर लगाए गए आरोप हों या कांग्रेस नेता की दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, देश की सेवा करने वालों को लेकर कांग्रेस नेताओं की भाषा बार-बार सवाल खड़े करती है.

सीएम धामी ने कहा राहुल गांधी को उत्तराखंड पर बोलने से पहले तथ्य जान लीजिए. उन्होंने कहा राहुल गांधी कहते हैं एक भी नकल माफिया जेल नहीं गया, जबकि 100 से अधिक आरोपियों पर कार्रवाई हुई और 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली.

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