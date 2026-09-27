ETV Bharat / state

कांग्रेस के नेता आजकल राजनीति कम और कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं, बोले सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा अपनी हार का ठीकरा कभी EVM तो कभी संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना कांग्रेस की आदत बन गई है.जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस को अब हार के लिए कोई नया बहाना तलाशना होगा।

सीएम धामी ने कहा जब-जब जनता चुनाव में कांग्रेस को नकारती है, तब-तब राहुल गांधी अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ते हैं. उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर हमला करना असल में भारत के 140 करोड़ नागरिकों के लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान है.

सीएम धामी ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी को आगे भी हार का एहसास होता रहेगा. नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी उनमें अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं देती. उन्होंने इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस के नेता आजकल राजनीति कम और कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं.

साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी द्वारा NSA अजीत डोभाल जी पर लगाए गए आरोप हों या कांग्रेस नेता की दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, देश की सेवा करने वालों को लेकर कांग्रेस नेताओं की भाषा बार-बार सवाल खड़े करती है.

सीएम धामी ने कहा राहुल गांधी को उत्तराखंड पर बोलने से पहले तथ्य जान लीजिए. उन्होंने कहा राहुल गांधी कहते हैं एक भी नकल माफिया जेल नहीं गया, जबकि 100 से अधिक आरोपियों पर कार्रवाई हुई और 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली.

पढे़ं- चुनाव आयोग में मतभेद ! : विपक्ष का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना, गिरफ्तारी की मांग

पढे़ं- वोटर लिस्ट विवाद पर चुनाव आयोग की सफाई, कहा- 'CEC और चुनाव आयुक्तों में कोई मतभेद नहीं, सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए'

पढे़ं- चुनाव आयोग में असहमति : ममता बनर्जी ने की ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग