ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव: मतदान को लेकर आयोग की तैयारी पूरी

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है. कल यानी 11 नवंबर को घाटशिला की जनता चुनाव मैदान में खड़े 13 प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी. मतदान सुबह सात बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा, जिसमें 2,56,352 मतदाता आयोग द्वारा गठित 300 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आयेंगे. घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर की संख्या अधिक है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,114 एवं 1,31,235 महिला मतदाता हैं. पीडब्ल्यूडी वोटर की संख्या 2,738 है जबकि तीन ट्रांसजेंडर वोटर हैं. चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 231 लोकेशन में 300 मतदान केंद्र बनाए हैं. शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किया है.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (Etv Bharat)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी केरवि कुमार के अनुसार, सभी बूथों से वेबकास्टिंग होगा जिसके लिए मतदान केंद्र के अंदर-बाहर कैमरे लगाए गए हैं. वेबकास्टिंग के जरिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिला स्तर पर मतदान की मॉनिटरिंग की जाएगी.

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर केंद्रीय बलों के अलावा राज्य पुलिस की तैनाती की गई है. उन्होंने कहा कि पूर्व में यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है. वर्तमान में कोई विशेष परेशानी नहीं है, इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है. जिससे कोई परेशानी ना हो. सीमावर्ती राज्य ओडिशा और प.बंगाल के बॉर्डर को सील किया जा चुका है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और देर शाम तक सभी अपने-अपने बूथों पर पहुंच जायेंगे.