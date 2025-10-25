ETV Bharat / state

झारखंड में एसआईआर और घाटशिला उपचुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग, जानें क्या है तैयारी

रांची: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग गंभीर है और आगामी नवंबर महीने से इसकी शुरुआत झारखंड में होने की संभावना है. वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग इन दिनों तैयारी में जुटा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस उपचुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को आवश्यक निर्देश दिए हैं.

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव की तैयारी में पारदर्शिता और पीठासीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान यह अनिवार्य किया है कि सभी पीठासीन पदाधिकारी मतदान का 'मॉक ड्रिल' करें. इस मॉक ड्रिल में कम से कम 100 वोट डालकर उनके वीवीपैट स्लिप्स का मिलान किया जाना है. सीईओ ने इस संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में कम से कम 50 पीठासीन पदाधिकारियों का इस मॉक ड्रिल के संबंध में 'टेस्टीमोनियल' तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने का भी निर्देश दिया है. के. रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से कहा है कि आयोग द्वारा निर्देशित मॉक ड्रिल सुनिश्चित कराते हुए इससे संबंधित प्रतिवेदन और टेस्टीमोनियल तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके.

एसआईआर को लेकर की बैठक

वहीं एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज यानी शनिवार को राज्य के सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों, जिलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्प डेस्क मैनेजर के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर लें. एसआईआर के क्रम में कम से कम मतदाताओं को दस्तावेज देना पड़े इसके लिए 2003 के मतदाता सूची से उनकी पैतृक मैपिंग आवश्यक है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाए जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं. राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में आवश्यक तैयारियों को ससमय पूरा करने के निर्देश प्राप्त है. राज्य में अभी भी मैपिंग का कार्य जारी है, इसे गति देने के उद्देश्य से सभी पंचायत एवं वार्ड के स्तर पर कैंप लगाकर कार्य करना है. मैपिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि सभी वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य किए जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं के पैतृक मैपिंग करते हुए उनके भौतिक एवं बीएलओ ऐप पर मार्किंग करना सुनिश्चित करें जिससे गहन पुनरीक्षण के कार्य के लिए त्रुटिरहित डेटा उपलब्ध हो सके.

इस तरह होगा एसआईआर, देना होगा ये कागजात